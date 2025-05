Yếu tố hút dòng tiền của bất động sản ngoại ô TP HCM

Quỹ đất nhiều, giá mềm hơn, hạ tầng kết nối liên tục được đầu tư là những lợi thế thúc đẩy dòng tiền chuyển dịch ra các khu vực như Tây - Nam TP HCM.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý I/2025 của Cushman & Wakefield, giá nhà liền thổ tại trung tâm TP HCM đã chạm ngưỡng trung bình 300 triệu đồng/m2 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm 12-20% trong năm nay. Giá mặt bằng quá cao cùng với quỹ đất khan hiếm khiến việc đầu tư nhà phố, biệt thự trung tâm khó đạt kỳ vọng về lợi nhuận.

Trong khi đó, khu Tây - Nam thành phố đang vươn lên về nhiều mặt, mở ra tiềm năng tăng giá và cơ hội đầu tư - an cư. Chẳng hạn, tại Bình Chánh, với lợi thế diện tích rộng 252 km2 và quy hoạch đồng bộ, đang mở ra dư địa lớn để phát triển các khu đô thị hiện đại, trở thành tâm điểm mới thu hút dòng tiền đầu tư.

Vị trí cửa ngõ phía Tây giúp Bình Chánh tạo dựng mạng lưới giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện như đại lộ Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1A, cao tốc TP HCM - Trung Lương, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Đặc biệt, hai dự án hạ tầng trọng điểm là Vành đai 3 (dự kiến hoàn thành năm 2026) và tuyến Metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên, triển khai đến năm 2030) hứa hẹn sẽ tạo cú hích cho khu vực.

Nhờ lực đẩy hạ tầng và tiềm năng tăng trưởng, mặt bằng giá bất động sản tại Bình Chánh cũng ghi nhận biên độ dao động lớn: từ khoảng 25 triệu đồng mỗi m2 tại các khu dân cư mới đến hơn 130 triệu đồng ở những khu vực phát triển như Trung Sơn. Chuyên gia từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá đây là cơ hội để đón đầu đà tăng giá, khi dư địa phát triển vẫn còn lớn so với khu vực nội đô.

Nằm trên trục đường Trần Văn Giàu - tuyến huyết mạch kết nối TP HCM với các tỉnh miền Tây, The Meadow sở hữu lợi thế giao thông liền mạch, đón đầu xu hướng mở rộng đô thị về phía Tây - Nam. Chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển từ dự án The Meadow đến Vành đai 3, cư dân có thể tiếp cận khu trung tâm cũng như các đầu mối giao thương lớn. Với vị trí chiến lược cùng khả năng kết nối liên vùng, The Meadow được định hình là "đô thị kiểu mẫu" với ba giá trị cốt lõi: giao thông thuận tiện - không gian tiện nghi - cuộc sống hiện đại.

Được phát triển bởi Gamuda Land - thương hiệu bất động sản quốc tế đến từ Malaysia với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành, dự án được đánh giá cao ở pháp lý quy hoạch. Dự án đã có giấy phép xây dựng, giấy phép bán hàng và sổ hồng riêng từng căn, đáp ứng cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư.

Ngoài ra, dự án đang triển khai chính sách bán hàng linh hoạt. Người mua có hộ khẩu hoặc hợp đồng lao động tại Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, Long An và Hà Nội sẽ được ưu đãi chiết khấu trực tiếp 1% vào giá bán. Chính sách chiết khấu mua sỉ lên đến 3% dành cho khách hàng sở hữu từ hai căn trở lên trong cùng một thời điểm ký hợp đồng. Ngoài ra, khách đặt cọc từ ngày 8/4 sẽ nhận gói nội thất trị giá 368 triệu đồng, kèm thêm voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm trị giá 20 triệu đồng tại Nha Trang, Đà Nẵng hoặc Phú Quốc.

Theo Gamduda Land, The Meadow đáp ứng nhu cầu an cư và là tài sản đầu tư bền vững, hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển của thị trường bất động sản TP HCM. "Tiềm năng tăng giá nhờ hạ tầng phát triển, dự án đang trở thành lựa chọn sáng giá cho cả nhà đầu tư đón đầu tiềm năng lẫn những người tìm kiếm không gian sống hiện đại", đại diện chủ đầu tư nói.

