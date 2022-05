Yếu tố hâm nóng thị trường bất động sản Đà Nẵng - Quảng Nam

Du lịch mở cửa, hạ tầng phát triển, vấn đề pháp lý đang được tháo dỡ tạo điều kiện cho thị trường bất động sản Đà Nẵng - Quảng Nam khởi sắc.

Giới chuyên gia cho biết, thị trường bất động sản Đà Nẵng - Quảng Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, trong đó, 2017-2018 là thời kỳ đỉnh điểm. Tuy nhiên, từ giữa năm 2019, cơn sốt đất Đà Nẵng hạ nhiệt, bước vào giai đoạn trầm lắng hơn. Trong 2 năm dịch bệnh, bất động sản tại khu vực này gần như đóng băng.

Theo thống kê của BHS Group, giai đoạn 2019-2020, giá trị bất động sản tại khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam giảm mạnh. Ở khu vực vùng ven thành phố Đà Nẵng, có nơi đã giảm đến 50%.

Trong khi đó, bức tranh về bất động sản tại khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam trái ngược với thị trường phía Bắc và phía Nam tại cùng thời kỳ. Dư địa phát triển bất động sản ở miền Bắc và miền Nam rất lớn. Hai khu vực này ghi nhận sự tăng giá của bất động sản, bất chấp đại dịch bùng phát.

Chuyên gia cho rằng, thời điểm dịch bệnh, những bất động sản ven thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, chú trọng vào yếu tố xanh, có lợi cho sức khỏe lại được người dân chú ý. Trong khi đó, khi dịch bệnh tồn tại, thủ phủ du lịch miền Trung như Đà Nẵng lại vắng khách du lịch. Điều này kéo thị trường bất động sản Đà Nẵng - Quảng Nam trở thành vùng trũng.

Lý giải về sự sụt giảm của thị trường bất động sản Đà Nẵng, chuyên gia của BHS nhận định phần lớn là do tác động của dịch bệnh. Khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường này sẽ có điều kiện để phục hồi trở lại.

Tín hiệu tích cực đầu tiên tác động đến thị trường bất động sản khu vực này phải kể đến hạ tầng giao thông liên khu vực tiếp tục được phát triển. Theo đó, dự án khơi thông sông Cổ Cò với tổng chiều dài 28km được 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất triển khai. Trên tuyến sông Cổ Cò quy hoạch 15 cầu, phía TP Đà Nẵng đầu tư 3 cầu, phía Quảng Nam đầu tư 12 cầu. Việc này sẽ gia tăng khả năng kết nối những điểm du lịch nổi tiếng của hai bên, tối đa khai thác tuyến du lịch nối Đà Nẵng với đô thị cổ Hội An theo tuyến sông Cổ Cò và tuyến Đà Nẵng - Cù Lao Chàm.

Từ tháng 3 năm nay, du lịch mở cửa trở lại tạo động lực cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng khởi sắc. Đơn cử như dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, số liệu từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho thấy, không riêng gì Hội An, một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thu hút gần 200.000 lượt khách du lịch.

Con số này tại Đà Nẵng là hơn 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Một đơn vị lữ hành cho biết, khách đến du lịch đa phần chọn nghỉ ngơi tại khu vực biển An Bàng vì khả năng kết nối thuận tiện tới Đà Nẵng và Hội An.

Các khu vực như Hội An hay biển An Bàng hiện phần lớn là các homestay nhỏ lẻ hoặc các khách sạn 2-3 sao, thiếu các căn hộ nghỉ dưỡng ven biển cao cấp, đáp ứng nhu cầu của du khách. Những bất động sản cung cấp các căn hộ nghỉ dưỡng như La Queenara, Legasea Villas... ra mắt vừa qua đón nhận những phản ứng tích cực từ thị trường nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú sang trọng của du khách.

Một ưu điểm khác khi nhắc đến dòng căn hộ khách sạn nghỉ dưỡng đó là vấn đề pháp lý đang được Nhà nước tích cực triển khai tháo gỡ, đảm bảo lợi ích cho chủ sở hữu. Theo đó, loại hình căn hộ khách sạn (condotel) đang được đề xuất cấp sổ đỏ lâu dài, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường căn hộ này phát triển, tái định vị thị trường bất động sản ven biển và tạo một động lực tâm lý cho thị trường đầu tư.

Tiếp nối sự thành công của dòng sản phẩm này, đón đầu cơ hội từ sự phục hồi bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng - Quảng Nam, LegaSky Suite - dòng căn hộ biển theo phong cách khách sạn công dân toàn cầu trong quần thể dự án nghỉ dưỡng Shantiara Beach Resort & Spa Hội An sẽ ra mắt.

LegaSky Suite giới thiệu ra thị trường 4 dòng sản phẩm gồm studio, 1-3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong việc sử dụng hay vận hành khai thác. Dự án được quản lý vận hành bởi Wyndham Hotels & Resorts - đơn vị vận hành danh tiếng toàn cầu, đem đến những trải nghiệm dịch vụ 5 sao.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm trên cung đường Trường Sa nối liền Quảng Nam - Đà Nẵng, LegaSky Suite nằm bên 1,5ha bờ biển An Bàng, gần kề chuỗi resort 5 sao Shantira Beach Resort & Spa. Chủ sở hữu sẽ được thụ hưởng nhiều dịch vụ tiện ích như bể bơi thác tràn, bể bơi vô cực, sunrise bar, working lounge...

Tâm Anh