Yếu tố giúp Toyota Vios nằm top xe bán chạy

Mẫu sedan cỡ B của Toyota thường có tên trong top 10 bán chạy hàng năm tại thị trường Việt Nam nhờ khoảng giá hợp lý, bền bỉ và tính thanh khoản cao.

Ra mắt Việt Nam lần đầu năm 2003, Vios là một trong những dòng xe giúp Toyota xây dựng tên tuổi, thường có mặt trong top bán chạy nhất thị trường. Xu hướng chuộng xe gầm cao tại Việt Nam khiến nhiều mẫu sedan rời bỏ thị trường, nhưng Vios vẫn một trong những mẫu xe được người Việt lựa chọn nhiều nhất.

Toyota Vios là mẫu sedan thường có mặt trong top 10 bán chạy tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), luỹ kế 9 tháng năm 2025, có tổng cộng 8.496 chiếc Vios bán ra thị trường, là mẫu sedan duy nhất có mặt trong top 10 bán chạy. Nếu chỉ tính các dòng xe động cơ đốt trong, Vios nằm top 5 xe được người Việt mua nhiều nhất từ đầu năm.

Xu hướng xe thuần điện giá rẻ và làn sóng xe Trung Quốc gia nhập thị trường khiến nhiều mẫu động cơ đốt trong, đặc biệt sedan truyền thống đối mặt cạnh tranh và nguy cơ thoái trào. Thậm chí, nhiều hãng đã từ bỏ dòng sedan, chỉ bán các mẫu xe gầm cao. Trong bối cảnh đó, Vios thể hiện rõ "sức bền" và khả năng cạnh tranh, thu hút người dùng nhờ đặc tính bền bỉ, dễ sửa chữa và chi phí sử dụng thấp.

Khoang lái Toyota Vios. Ảnh: TMV

Ở phiên bản hiện tại, Toyota nâng cấp cho Vios loạt giá trị nhằm thu hút người dùng. Xe có ba phiên bản 1.5 E MT, 1.5 CVT và 1.5G CVT, tuỳ chọn 7 màu sắc ngoại thất. Giá bán của Vios từ 458 triệu đồng, chưa bao gồm các chính sách ưu đãi từ hãng và đại lý tuỳ thời điểm. Thiết kế xe cũng trẻ trung hơn so với trước đây, các điểm nhấn gồm: gân dập nổi ở nắp capo, mặt ca-lăng cá tính, đèn chiếu sáng và đèn định vị ban ngày LED...

Mẫu sedan cỡ B cũng trang bị các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, như cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm: phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi và 7 túi khí. Các tiện ích khác của xe có khoá cửa tự động, màn hình cảm ứng giải trí, cruise control, khởi động nút bấm...

Với người dùng, Vios còn là dòng xe mang những giá trị cốt lõi của thương hiệu Toyota, thu hút nhóm khách mua xe lần đầu hay giới kinh doanh dịch vụ vận tải. "Toyota Vios là lựa chọn ưu tiên khi có thể đáp ứng các tiêu chí cơ bản nhất của một phương tiện di chuyển là độ bền, khả năng vận hành ổn định, tối ưu chi phí và giá trị sử dụng, bao gồm cả giá trị bán lại", một chuyên gia lĩnh vực ôtô cho biết.

Các hàng ghế bọc da, phối họa tiết trên Toyota Vios. Ảnh: TMV

Anh Nguyễn Viết Tuân, chủ xe Vios 1.5G CVT đời 2023 cho biết, với người tiêu dùng phổ thông, mua xe theo nhu cầu thiết yếu hàng ngày, Vios là lựa chọn tối ưu. "Tôi quan tâm đến sự an toàn, bền bỉ, tiện dụng và không mất nhiều thời gian để chăm sóc, sửa chữa xe. Việc gặp những lỗi vặt trong quá trình sử dụng sẽ rất bất tiện, khiến người dùng mất nhiều thời gian và chi phí. Trong hai năm đầu dùng Vios, tôi chỉ cần đổ xăng và bảo dưỡng định kỳ", anh nói. "Các chức năng trên Vios cũng vừa đủ, đáp ứng tốt nhu cầu của bản thân tôi. Việc đầu tư vào trang bị ít sử dụng sẽ rất lãng phí".

Hiện, Toyota là một trong những hãng có mạng lưới đại lý, trạm dịch vụ uỷ quyền hàng đầu tại Việt Nam, giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ theo tiêu chuẩn chính hãng.

(Nguồn: Toyota Việt Nam)