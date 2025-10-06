Yếu tố giúp Sun Urban City phù hợp để an dưỡng tuổi hưu

Sun Group phát triển Sun Urban City với mật độ xây dựng 18%, tạo không gian gần gũi thiên nhiên, đa dạng tiện ích phù hợp cho cuộc sống hưu trí.

Bắt nhịp xu hướng đô thị xanh, hiện đại, phù hợp với nhu cầu sống và kết nối của mọi thế hệ, Sun Group phát triển dự án Sun Urban City quy mô 420 ha tại khu vực Hà Nam (Ninh Bình), cách Hà Nội chưa đầy một giờ di chuyển. Được định hình theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng đa tiện ích, dự án đặc biệt chú trọng phát triển không gian xanh, tiện ích công cộng.

Mỗi phân khu bố trí 2–3 vườn nội khu, tạo thành mạng lưới công viên đan xen không gian sống. Hệ thống năm đại công viên có chức năng riêng, gồm thể thao, giải trí, công viên nước, sinh thái và văn hóa - nghệ thuật, mang đến môi trường vận động và giao lưu cho cư dân mọi lứa tuổi.

Không gian sống gắn kết thiên nhiên tại Sun Urban City Hà Nam. Ảnh: Sun Property

Người cao tuổi có câu lạc bộ thể thao riêng, bên trong công viên thể thao 22 ha - nơi có thể tham gia tập luyện dưỡng sinh, tham gia lớp yoga hoặc hoạt động nhóm. Ngoài ra, công viên này còn có các sân chơi hiện đại cho mọi lứa tuổi như tennis, bóng đá, bóng rổ, yoga hay leo núi nhân tạo.

Nhờ lợi thế vị trí kết nối thuận tiện, cư dân Sun Urban City còn được thừa hưởng mạng lưới y tế đồng bộ, với hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở hai dự kiến vận hành cuối năm 2025 cùng Trung tâm chăm sóc sức khỏe 24/7 Sun Family Clinic ngay trong nội khu. Theo chủ đầu tư, tiện ích y tế sẽ đáp ứng nhu cầu từ khám chữa cơ bản đến chăm sóc chuyên sâu, phục vụ tất cả các lứa tuổi, đặc biệt thuận tiện cho người cao tuổi an dưỡng tại chỗ.

Ngoài ra, đại đô thị còn có trung tâm chăm sóc người cao tuổi hiện đại, có thể cung cấp dịch vụ đa dạng như viện dưỡng lão, chăm sóc ban ngày hoặc dịch vụ tại nhà, giúp cư dân an tâm an dưỡng mà con cháu vẫn có thể yên tâm làm việc xa.

Chuỗi tiện ích sinh thái và thể thao giúp cư dân tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh. Ảnh: Sun Property

Theo chủ đầu tư Sun Group, văn hóa Á Đông đề cao sự gắn kết giữa các thế hệ. Mô hình sống tại Sun Urban City được thiết kế để mọi thành viên trong gia đình đều tìm thấy sự an yên và tiện nghi. "Mỗi tổ ấm nơi đây vừa là chốn nghỉ dưỡng của người cao tuổi, vừa là không gian phát triển của thế hệ trẻ, tạo nên một cộng đồng bền vững, ấm áp", chủ đầu tư nói.

Bối cảnh già hóa dân số tại Việt Nam khiến mô hình đô thị an dưỡng trở nên cấp thiết. Theo Tổng cục Thống kê, từ năm 2011 Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa. Đến năm 2030, ước tính có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 18% dân số. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về những không gian sống tích hợp y tế, cộng đồng và thiên nhiên ngày càng lớn.

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, người cao tuổi ở Nhật Bản, Mỹ hay các nước châu Âu đều ưu tiên môi trường sống cân bằng - nơi họ có thể chủ động vận động, kết nối cộng đồng và được chăm sóc y tế liên tục. Ở Việt Nam, nhiều Việt kiều cao tuổi cũng bày tỏ mong muốn hồi hương sinh sống nhờ chi phí hợp lý và văn hóa gắn bó cộng đồng.

Đại diện Sun Group cho biết dự án góp phần vào việc hiện thực hóa Nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe người dân, "chống cô đơn" cho người cao tuổi, đặc biệt nhóm cư dân 70-80 tuổi.

Người cao tuổi cần được chăm sóc toàn diện về sức khỏe thể chất và tinh thần. Ảnh: Ánh Dương

Sự xuất hiện của các khu đô thị quy hoạch toàn diện như Sun Urban City được xem là bước đi phù hợp, góp phần hình thành môi trường an cư chất lượng cho người cao tuổi, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho đô thị vệ tinh quanh Hà Nội.

Hoài Phương