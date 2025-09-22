Yếu tố giúp quỹ mở đầu tiên ở Việt Nam duy trì hiệu suất cao hơn thị trường

DCDS xây chiến lược đầu tư linh hoạt, danh mục đa dạng, đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, trở thành quỹ duy nhất tại Việt Nam có tài sản ròng trên 300 tỷ đồng duy trì hiệu suất vượt VN-Index.

DCDS là Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC của Dragon Capital, đi vào hoạt động từ tháng 5/2004, là một trong những quỹ mở lâu đời nhất Việt Nam. Theo dữ liệu tại kỳ định giá ngày 15/9, giá chứng chỉ quỹ DCDS đạt 109.435,73 đồng một đơn vị, tương đương tăng 34,38% so với thời điểm đầu năm. Tính đến cuối tháng 8, mức sinh lời 5 năm của quỹ đạt 170,1%, cao gấp đôi VN-Index (75,1%).

Tăng trưởng của quỹ so với VN-Index từ đầu năm 2020. Ảnh: DCDS

Đầu tư xoay trục linh hoạt

Trong bối cảnh VN-Index liên tục điều chỉnh trong nửa đầu năm, DCDS cũng chủ động điều chỉnh chiến lược theo hướng linh hoạt. Trước tháng 4, quỹ nâng tỷ lệ tiền mặt lên 24% và giải ngân khi thị trường giảm, tập trung vào VIC và VHM - nhóm cổ phiếu giúp VN-Index phục hồi sau cú sốc thuế quan.

Đến cuối tháng 6, quỹ giảm dần tỷ trọng VIC và VHM, chuyển vốn sang nhóm ngân hàng gồm TCB, STB, MBB và CTG. Tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng tăng từ 28,28% cuối tháng 5 lên 31,73% cuối tháng 6. Sang tháng 7, quỹ mua thêm VPB, nâng tỷ trọng từ 2,88% lên 8,07% cuối tháng 8. Đây cũng là cổ phiếu tăng gần 90% chỉ trong hai tháng, góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng của VN-Index.

10 khoản đầu tư lớn của DCDS tháng 8/2025. Ảnh: DCDS

Cách thay đổi danh mục này giúp hiệu suất của DCDS trong ba tháng gần đây cao hơn chỉ số thị trường. Ở góc nhìn dài hạn, hiệu suất 5 năm của quỹ đạt 170,1%, trong khi VN-Index tăng 75,1%. Con số này cho thấy sự khác biệt trong kết quả đầu tư, đồng thời phản ánh cách tiếp cận phân bổ tài sản và quản trị rủi ro của ban điều hành quỹ.

Đa dạng danh mục đầu tư

Một trong những yếu tố giúp DCDS duy trì hiệu suất ổn định là khả năng mở rộng danh mục. Quỹ thường nắm giữ 50-60 cổ phiếu, trong khi nhiều quỹ khác chỉ ở mức 20-40. Cách tiếp cận này hỗ trợ đa dạng hóa rủi ro và đảm bảo thanh khoản, kể cả khi quy mô tài sản ngày càng lớn.

Danh mục đầu tư của DCDS tháng 8/2025. Ảnh: DCDS

Tổng tài sản của DCDS hiện cao hơn nhiều quỹ cùng loại, song nhờ danh mục rộng và phương pháp quản trị linh hoạt, kết quả đầu tư của quỹ vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường. Theo thống kê của quỹ, khoảng 30% nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ DCDS trên hai năm ghi nhận lợi nhuận cao hơn 45%. Điều này phản ánh khả năng tích sản dài hạn thông qua các hình thức như đầu tư định kỳ (SIP) hay chia nhỏ khoản đầu tư (DCA).

Đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm

Bên cạnh danh mục và chiến lược đầu tư, đội ngũ quản lý được xem là nhân tố quan trọng quyết định hiệu suất của DCDS. Thành lập từ năm 2004, tập thể này đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trải qua nhiều giai đoạn biến động như khủng hoảng 2008 hay đại dịch Covid-19. Kinh nghiệm thực tiễn giúp họ có khả năng nắm bắt xu hướng và dòng tiền.

Ban quản lý quỹ gồm nhiều nhân sự kỳ cựu: TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Khối Đầu tư, từ 1/10/2025 sẽ là Tổng giám đốc Dragon Capital Việt Nam; ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao, lĩnh vực Chứng khoán; ông Nguyễn Sang Lộc, Giám đốc Nghiệp vụ, Quản lý danh mục; bà Lương Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Quản lý tài sản, Khối trong nước. Các thành viên này đều có 15-20 năm kinh nghiệm trong ngành.

Nhờ nền tảng nhân sự giàu kinh nghiệm, DCDS theo đuổi chiến lược "weather all weathers", thích ứng và vượt qua mọi biến động thị trường. Hiệu suất tích cực của quỹ trong năm 2025 cũng như giai đoạn 3-5 năm qua phản ánh sự kết hợp giữa bối cảnh vĩ mô ổn định, thị trường tăng trưởng và khả năng điều hành của đội ngũ quản lý.

Minh Ngọc