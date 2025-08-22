Yếu tố giúp Phát Đạt tạo lợi thế cạnh tranh

Quỹ đất và quản trị là hai yếu tố nền tảng giúp Phát Đạt tạo sức cạnh tranh cũng như thu hút các đối tác.

Định hướng lớn của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) trong năm nay là hợp tác với nhiều tổ chức tài chính nước ngoài để triển khai dự án hiệu quả. Số liệu từ Công ty Nghiên cứu thị trường JLL Việt Nam cho thấy, nửa đầu năm, tổng giá trị các thương vụ M&A bất động sản trong nước đạt khoảng 1,8 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động M&A diễn ra mạnh ở các phân khúc khu công nghiệp, nhà ở và bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo Phát Đạt, các nhà đầu tư quốc tế thường sử dụng bộ tiêu chí 5T để lựa chọn đối tác gồm: minh bạch (Transparency), quỹ đất hữu hình (Tangible assets), thành tích thực tế (Track record), phù hợp xu hướng (Trend alignment) và niềm tin vào năng lực quản trị, cam kết dài hạn (Trust).

Dự án Quy Nhơn Iconic là một trong những dự án tiêu biểu của chủ đầu tư Phát Đạt hiện nay. Ảnh: Phát Đạt

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực bất động sản, Phát Đạt đã xây dựng nền tảng về năng lực quản trị cũng như triết lý kinh doanh, quỹ đất, sản phẩm, thị trường mục tiêu... qua đó, phát huy lợi thế trong bối cảnh thị trường và nhu cầu hợp tác hiện nay.

Tháng 4, công ty phát hành thành công 34 triệu cổ phiếu hoán đổi cho một quỹ ngoại với mức giá cao hơn thị giá khoảng 25%, qua đó xử lý 30 triệu USD nợ, tái cơ cấu tài chính và tăng cường hợp tác chiến lược.

Về quỹ đất, đến cuối năm 2024, Phát Đạt cho biết đang sở hữu khoảng 6.200 ha, trong đó gần 4.400 ha do doanh nghiệp tự phát triển, tập trung tại Quảng Ngãi, Bình Dương, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM. Việc sáp nhập tỉnh thành giúp quỹ đất của công ty tại TP HCM "nở rộng ra nhiều", lên đến 1.000 ha.

Ban lãnh đạo của Phát Đạt cho biết tiêu chí nhất quán của doanh nghiệp là phát triển quỹ đất sạch. Công ty cũng nỗ lực phát huy năng lực đáp ứng kịp thời, đầy đủ các yêu cầu về thủ tục để hoàn chỉnh pháp lý nhanh, đưa quỹ đất vào khai thác sớm nhất có thể.

Cơ cấu quỹ đất hiện có của Phát Đạt. Ảnh: Phát Đạt

Về sản phẩm, Phát Đạt hướng đến chiến lược "human-centric", đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, tập trung vào thị trường TP HCM và vùng phụ cận, ưu tiên nhu cầu ở thực. Một số dự án được giới thiệu áp dụng tiêu chuẩn sống bền vững, như Thuận An 1 và 2 theo tiêu chuẩn Fitwel.

Doanh nghiệp cũng định vị sản phẩm gắn với xu hướng sống bền vững, xanh, tiện ích đầy đủ trong mỗi dự án. Sự đa dạng trong danh mục dự án, từ nhà ở đô thị đến bất động sản nghỉ dưỡng có tiềm năng quốc tế được kỳ vọng giúp hướng tăng trưởng của Phát Đạt năng động hơn với tính khả thi cao. Doanh nghiệp đặt mục tiêu 40.000 tỷ đồng doanh thu và 8.000 tỷ đồng lợi nhuận tích lũy giai đoạn 2025 - 2030.

Dự án Thuận An 1 và 2 được Phát Đạt phát triển trên tiêu chuẩn Fitwel. Ảnh: Phát Đạt

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang phục hồi, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhiều doanh nghiệp trong ngành có thêm cơ hội tận dụng dòng vốn và hợp tác mở rộng. Phát Đạt cũng đang xây dựng nền tảng, tiêu chuẩn phù hợp để lựa chọn đối tác đồng hành theo tầm nhìn dài hạn và khả năng tăng trưởng bền vững.

Song Anh