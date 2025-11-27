Yếu tố giúp PepsiCo Foods là 'nơi làm việc tốt nhất Việt Nam'

PepsiCo Foods Việt Nam xây dựng môi trường làm việc đa thế hệ, ứng dụng công nghệ số, trao cho người lao động cơ hội "thử sức", nhận danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025".

Theo khảo sát độc lập do Anphabe thực hiện với hơn 73.000 người lao động trên toàn quốc, PepsiCo Foods Việt Nam được xếp hạng số 1 "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025" dành cho khối doanh nghiệp vừa. Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp giữ vững vị trí này. Không dừng ở đó, PepsiCo Foods Việt Nam vào "Top 10 nhóm ngành kinh tế - quản trị - thương mại" và hiện diện trong "Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025".

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, để đi đến những danh hiệu này, PepsiCo Foods Việt Nam kiên định với triết lý: kiến tạo môi trường làm việc đa thế hệ kết hợp chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Môi trường này đã góp phần tạo nên sức bật cho doanh nghiệp.

Đội ngũ PepsiCo Foods Việt Nam nhận vinh danh "Top 1 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" cho doanh nghiệp vừa lần thứ 3 liên tiếp. Ảnh: PepsiCo

Môi trường đa thế hệ

Dưới mái nhà nơi gen X, Y và Z cùng làm việc, PepsiCo Foods Việt Nam chủ động lựa chọn hướng đi "văn hóa đa thế hệ, chung một mục tiêu". Kim chỉ nam The PepsiCo Ways giúp công ty xây dựng môi trường linh hoạt, cởi mở, liêm chính, công bằng và khuyến khích sáng tạo. Tại đây, kinh nghiệm của thế hệ đi trước hòa quyện với sức bật và sự nhạy bén công nghệ của thế hệ trẻ.

Trên nền tảng đó, văn hóa trao quyền được vận hành như một quá trình đồng kiến tạo: lãnh đạo định hướng tầm nhìn và giá trị, nhân viên chủ động đề xuất sáng kiến, cùng xây dựng giải pháp và đồng hành đến kết quả cuối cùng. Cơ chế này khuyến khích mỗi người dám đặt câu hỏi, dám nhận trách nhiệm và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Tinh thần "Dare for Better" (Dám dấn bước tạo tương lai) hiện diện trong từng dự án và từng ngày làm việc của các nhân viên công ty.

Ở góc độ định lượng, triết lý này được phản ánh qua chỉ số sức khỏe tổ chức đạt 90%, cao hơn đáng kể so với mức chuẩn thị trường 75%.

Đội ngũ nhân viên tại PepsiCo Foods Việt Nam. Ảnh: PepsiCo

Nền tảng chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ

Tại PepsiCo Foods Việt Nam, hành trình "Dare for Better" gắn chặt với số hóa và ứng dụng công nghệ vào mọi khâu vận hành: từ mua hàng, pháp lý đến nhân sự. Doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng như myBuy, LawPep, Workplace giúp quy trình nhanh gọn, rõ ràng, giảm giấy tờ và tăng thời gian cho công việc tạo giá trị.

Ở khối sản xuất, việc quản lý toàn bộ hành trình từ củ khoai tây nguyên liệu đến sản phẩm snack hoàn thiện đều được tự động hóa và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Điều này vừa tối ưu hiệu suất, vừa nâng cao mức độ an toàn, đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ vận hành tiếp cận công nghệ hiện đại và liên tục nâng cao tay nghề. PepsiCo cũng đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu vào phát triển sản phẩm và bán hàng đa kênh, giúp quyết định kinh doanh dựa trên phân tích hành vi người tiêu dùng và xu hướng thị trường.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, "Dare for Better" ở nơi làm việc đồng nghĩa với việc sẵn sàng đặt câu hỏi với những quy trình cũ, chấp nhận thay đổi phương thức vận hành và đối diện thách thức của chuyển đổi số, để con người và hệ thống thực sự cùng nhau làm việc tốt hơn mỗi ngày.

Hệ sinh thái cơ hội cho thế hệ mới

Nếu công nghệ là nền tảng hạ tầng, thì chính con người mới quyết định giá trị vận hành thực chất của văn hóa doanh nghiệp. Kim chỉ nam The PepsiCo Ways quyết định các hành vi, giá trị cốt lõi, định hướng văn hóa làm việc, cách thức kinh doanh, và cam kết chất lượng, liêm chính của tập đoàn trên toàn cầu, giúp nhân viên tạo ra sự gắn kết, đổi mới, từ đó mang lại nụ cười cho khách hàng và cộng đồng. Với bộ phận nhân sự, hành vi cụ thể "Hướng đến người tiêu dùng" (Consumer Centric) khẳng định mỗi nhân viên là "khách hàng" của bộ phận. Từ đó, bộ phận nhân sự thiết kế các chính sách và chương trình phát triển dài hạn để mỗi nhân viên vừa làm tốt công việc hiện tại, vừa trưởng thành bền vững trong tương lai.

Năm 2025, PepsiCo Foods có những thay đổi lớn trong cơ cấu tổ chức ở phạm vi toàn cầu và khu vực. Nhiều bộ phận thay đổi phạm vi công việc tới 50%, mở ra nhu cầu năng lực mới và cơ hội luân chuyển nội bộ giữa phòng ban, văn phòng và nhà máy. Từ cấp nhân viên đến cấp quản lý cấp trung và cả thành viên ban giám đốc đều có cơ hội thử sức trong nhiều bối cảnh, trau dồi kỹ năng và khẳng định khả năng thích ứng trong môi trường liên tục đổi thay.

PepsiCo Foods Việt Nam kiến tạo môi trường doanh nghiệp đa thế hệ, trao quyền và tạo cơ hội phát triển bền vững cho mỗi cá nhân. Ảnh: PepsiCo

Trầm Quế Nhung, một nhân sự Gen Z ở dự án SAP được điều chuyển sang bộ phận Phát triển năng lực đội ngũ bán hàng. Cô chia sẻ cảm thấy yên tâm khi làm việc trong một môi trường công bằng, nơi mọi nỗ lực đều được ghi nhận xứng đáng. Gen Z này đã gắn bó 4 năm với công ty. "Mình hiểu rõ định hướng của công ty và con đường phát triển của bản thân, nên sẵn sàng đồng hành lâu dài. Trong hành trình đó, mình học được rất nhiều, từ kỹ năng chuyên môn đến tư duy và khả năng thích ứng. Với mình, đây không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi giúp mình trưởng thành mỗi ngày", Nhung nói.

Anh Nguyễn Công Khanh, phụ trách sản xuất ở nhà máy Bình Dương vừa nhận thử thách làm Trưởng phòng sản xuất ở nhà máy mới tại Ninh Bình. Anh cho biết: "Được thử sức tại nhà máy Ninh Bình, một trong những nhà máy hiện đại nhất của PepsiCo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương là vinh dự lớn nhưng cũng là thử thách không nhỏ". Anh bổ sung, việc thích nghi với môi trường mới, xây dựng đội ngũ từ đầu và vận hành dây chuyền công nghệ cao buộc bản thân phải phát huy tối đa sự linh hoạt, tinh thần học hỏi và năng lực lãnh đạo. "Tôi trân trọng sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo và đồng nghiệp, vì đó là điểm tựa để tôi tự tin phát triển bản thân và đóng góp nhiều hơn cho thành công chung của công ty", anh Nguyễn Công Khanh nói.

Với mỗi nhân sự PepsiCo, mỗi lần dịch chuyển nội bộ không chỉ là thay đổi vị trí, mà là cơ hội tích lũy kỹ năng, mở rộng tầm nhìn và khẳng định rằng nỗ lực nghiêm túc luôn đi kèm cơ hội xứng đáng. Trên tinh thần đối thoại cởi mở qua các cuộc họp toàn thể (Town Hall) hàng quý, trao đổi liên phòng ban (Employee Dialogue) hàng tháng và trao đổi vượt cấp (Skip level discussions) thường xuyên, tiếng nói của nhân viên ở mọi cấp được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể.

(Nguồn: PepsiCo Food)