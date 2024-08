Yếu tố giúp OPSWAT 5 năm là 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

OPSWAT được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 5 năm liên tiếp nhờ đầu tư phát triển nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, đãi ngộ cao.

Tại lễ trao giải "Best companies to work for in Asia" ở TP HCM tối 8/8, OPSWAT tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nhà tuyển dụng hấp dẫn thuộc lĩnh vực an ninh mạng. Đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về văn hóa doanh nghiệp, phát triển con người và quy trình quản lý nhân sự.

Ngoài ra, ban tổ chức HR Asia Awards còn xem xét phản hồi của người lao động tại OPSWAT qua bài khảo sát TEAM (Total Engagement Assessment Model), đạt điểm cao về tinh thần làm việc, nhu cầu, kỳ vọng lẫn mức độ gắn kết.

Đại diện OPSWAT Việt Nam tại lễ trao giải HR Asia Awards 2024 tối 8/8. Ảnh: HR Asia

Cầm trên tay chiếc cúp, ông Lã Mạnh Cường - Phó chủ tịch nghiên cứu, phát triển kiêm Tổng giám đốc OPSWAT Việt Nam - nói vinh dự khi 5 năm liên tiếp có mặt ở danh sách này. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực của tập thể trong mục tiêu kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, là nền tảng cho định hướng phát triển toàn cầu.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục phát triển môi trường làm việc tích cực, đầu tư mạnh nguồn nhân lực trong nước. Ban lãnh đạo cũng liên tục tạo cơ hội việc làm cho kỹ sư phần mềm, lập trình viên lẫn sinh viên công nghệ thông tin muốn cống hiến trong lĩnh vực an ninh mạng", ông Lã Mạnh Cường cho hay.

Ông Cường phân tích có nhiều yếu tố giúp OPSWAT 5 năm liền là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Theo đó, HR Asia đánh giá cao triết lý "lấy con người làm trọng tâm". "Chúng tôi khuyến khích nhân viên phát triển bản thân, đề cao thế mạnh và cá tính mỗi người, đồng thời kết nối mọi thành viên hướng đến sứ mệnh: bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu", ông nói.

Ban lãnh đạo chủ trương truyền tải ý nghĩa, giá trị công việc tới từng thành viên, giúp họ nhận thấy những đóng góp của mình đến cộng đồng toàn cầu, từ đó tăng động lực cống hiến, gắn kết công ty.

Tiếp đó, doanh nghiệp chú trọng khâu bồi dưỡng chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp. Cụ thể, nhân viên có cơ hội tham gia OPSWAT Academy - nền tảng đào tạo về an ninh mạng, cơ sở hạ tầng trọng yếu. Công ty cũng thường xuyên tổ chức khóa kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo.

Ban lãnh đạo cũng tạo cơ hội, khuyến khích sinh viên, kỹ sư phần mềm thử sức qua các chương trình thực tập sinh và nghiên cứu sinh.

Theo ông Lã Mạnh Cường, đơn vị tôn trọng bản sắc riêng từng cá nhân, trao đổi cởi mở, trực tiếp. Tất cả thành viên dễ dàng kết nối, làm việc và học hỏi đồng nghiệp tại 18 văn phòng trên toàn cầu.

Nhân viên còn được trang bị nền tảng hiện đại gồm phần mềm quản lý công việc, ứng dụng công nghệ, thiết bị phục vụ nghề nghiệp, qua đó nâng cao hiệu suất, thuận tiện mọi khâu.

Một góc làm việc của nhân viên tại văn phòng OPSWAT Việt Nam. Ảnh: OPSWAT

Ngoài mức lương cạnh tranh, đơn vị chú trọng chính sách phúc lợi toàn diện như ưu đãi cổ phiếu, thưởng hiệu suất, các chuyến du lịch, câu lạc bộ thể thao, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm nhân viên lẫn người thân... giúp đội ngũ nhân sự nâng cao quyền lợi, yên tâm cống hiến.

"Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, dẫn đầu lĩnh vực an ninh mạng, hạ tầng trọng yếu, chúng tôi kiên định đầu tư nguồn nhân lực, nỗ lực kiến tạo sản phẩm, giải pháp vượt trội cho đối tác toàn cầu", đại diện OPSWAT nói thêm. Xem chi tiết cơ hội nghề nghiệp tại đây.

Best companies to work for in Asia là giải thưởng thường niên của HR Asia ở 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại thị trường Việt, năm nay, ban tổ chức khảo sát 53.250 nhân viên đến từ hơn 700 đơn vị, chọn 130 công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

(Nguồn: OPSWAT )