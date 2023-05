Yếu tố giúp nhân viên cảm thấy hạnh phúc

Trong một cuộc khảo sát năm 2022 với 1.000 người lao động Mỹ, có tới 65% cho biết thấy thờ ơ, không gắn bó với công việc đang làm.

Dưới đây là các yếu tố mà các chuyên gia cho rằng nếu có, nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp đều hạnh phúc.

Có quyền kiểm soát cách hoàn thành công việc

Điều hầu hết chúng ta muốn trong công việc là quyền tự chủ. Trong nghiên cứu năm 2016, với 2.000 người trên tạp chí Tính cách và tâm lý xã hội (Mỹ), các nhà nghiên cứu phát hiện mọi quyền lực con người mong muốn không phải trở thành chủ để ra lệnh cho người khác phải làm gì, mà chỉ đơn giản là có quyền tự quyết một ngày làm việc của họ sẽ diễn ra thế nào.

Phần lớn, những người tham gia nghiên cứu từ chối thăng chức quản lý - vị trí mang lại nhiều ảnh hưởng hơn trong công ty, nếu phải từ bỏ quyền tự chủ làm những gì họ muốn.

"Mọi người mong quyền lực có nghĩa là làm chủ số phận và lãnh địa của chính mình, không phải là trở thành chủ của người khác", nghiên cứu kết luận.

Tất nhiên, đôi khi quyền tự chủ trong công việc khó đạt hơn, do tính chất công việc và chủ của bạn là ai.

Kevin Hoff, trợ lý giáo sư tâm lý học tại ĐH Bang Michigan (Mỹ), người nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc, cho biết có thể thương lượng để được tự chủ hơn, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào sự tin tưởng mà bạn có với sếp.

Coi trọng ranh giới công việc - cuộc sống

Tương tự như ưu tiên quyền tự chủ, tính linh hoạt không chỉ là điều tốt đẹp, mà còn rất quan trọng để thấy hài lòng và kiểm soát sự nghiệp của một người. Một phần của kiểm soát là thiết lập và thực thi các ranh giới công việc - cuộc sống.

Thực thi các ranh giới có thể khó khăn, nhưng cần thiết để xây dựng một cuộc sống đúng với những gì bạn muốn cả trong và ngoài công việc.

Ảnh minh họa: Huffpost

Có quyền tự do thử nghiệm và phạm sai lầm

Bạn không thể tìm thấy sự hài lòng trong công việc nếu luôn lo lắng về điều tồi tệ sắp xảy ra.

"Một môi trường để nhân viên được là con người thật của họ ở nơi làm việc, được sáng tạo, thử nghiệm, phạm sai lầm và có khả năng học hỏi từ sai lầm mà không xấu hổ, bối rối hay bị trừng phạt, là môi trường rất quan trọng để thành công và cống hiến hết mình", Nadia De Ala, người sáng lập một chương trình huấn luyện cho phụ nữ, nói.

"Sự an toàn về tâm lý là niềm tin rằng tôi được tự do lên tiếng. Tôi được tự do để chia sẻ tin xấu. Tôi có thể yêu cầu sự giúp đỡ khi tôi gặp rắc rối", nhà nghiên cứu quản lý Amy Edmondson, nói .

Có đồng nghiệp hoặc người làm chỗ dựa

Trợ lý giáo sư tâm lý học Kevin Hoff cho biết nếu bạn có người bạn có thể hiểu và tâm sự, điều đó có thể thay đổi sự hài lòng của bạn với công việc.

Trong một cuộc khảo sát của Gallup với hơn 195.600 nhân viên ở Mỹ, đa số cho biết có bạn thân giúp họ tận tâm và gắn bó hơn với công việc.

Các chuyên gia nghề nghiệp cho biết chỉ cần thân thiện và cởi mở với người khác, bạn có thể khiến họ thoải mái khi làm việc với bạn, giúp một ngày trôi qua dễ dàng hơn.

Nhận được phản hồi tốt về cách họ làm

Lý thuyết về đặc điểm công việc do các nhà tâm lý học tổ chức Richard Hackman và Greg Oldham phát triển, phát hiện ra rằng sự hài lòng của nhân viên phụ thuộc vào 5 yếu tố: nhiệm vụ khác nhau, nhiệm vụ được xác định có bắt đầu và kết thúc rõ ràng, nhân viên thấy vai trò của họ có ý nghĩa, nhân viên có quyền tự chủ và phản hồi công việc.

Nhận phản hồi về công việc có thể ảnh hưởng đến các yếu tố hài lòng khác, chẳng hạn thấy nhiệm vụ của bạn có ý nghĩa. "Quản lý cho thấy nhìn ra bạn đang làm tốt giúp bạn bớt hoang mang tại sao mình đang làm nhiệm vụ này và làm thế nào để làm tốt hơn", Hoff nói.

De Ala cho biết, xin lời khuyên là một cách giúp xây dựng các phản hồi tốt hơn với sếp hoặc các bên liên quan khác. Ví dụ, hãy hỏi sếp rằng: Tôi muốn tạo ra tác động lớn hơn. Cho đến nay, tôi đã thử các phương án X, Y và Z. Sếp nghĩ tôi nên thực hiện dự án nào để đạt được cấp độ tiếp theo trong 6 tháng tới?

Có thể tìm kiếm những có hội mới giúp công việc luôn mới mẻ và thú vị

Theo lý thuyết của Hackman và Oldham, khi các nhiệm vụ thay đổi và không đơn điệu, nhân viên sẽ hài lòng hơn.

Hầu hết mọi người đều muốn học những điều mới, phát triển bộ kỹ năng và mở rộng vai trò của mình để phát triển. Sẽ ít cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp nếu hiện trạng vẫn giữ nguyên và vai trò của bạn không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Họ hiểu công việc thú vị không phải yếu tố duy nhất quyết định nhận việc

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2020 cho thấy sự hài lòng trong nghề nghiệp không hoàn toàn phụ thuộc vào việc thực sự đam mê công việc bạn làm.

Trong tạp chí Hành vi nghề nghiệp, Hoff và các nhà nghiên cứu xem xét một cách có hệ thống dữ liệu được thực hiện từ năm 1949-2016 về mối liên hệ giữa mức độ phù hợp với sở thích và sự hài lòng trong công việc. Họ phát hiện những người quan tâm nhiều hơn đến công việc hài lòng hơn một chút với công việc đó. Nhưng các yếu tố khác như tiền lương, chủ lao động và đồng nghiệp cũng quan trọng.

"Điều rút ra là không nên bỏ qua sở thích của bạn, nhưng tôi nghĩ có lẽ chỉ nên coi đó là một trong số nhiều yếu tố", Hoff nói. Người quản lý cũng có thể tạo ra hoặc phá vỡ trải nghiệm của bạn. Ví dụ, nếu từng có một ông chủ tệ, bạn biết rất rõ tại sao cấp trên lại quan trọng đến vậy.

"Bạn có thể đang làm công việc mình yêu thích nhưng có một ông chủ tồi tệ nên hoàn toàn không hạnh phúc. Theo cách này, đôi khi để duy trì sự hài lòng với công việc có nghĩa là biết khi nào nên từ bỏ nó, ngay cả khi đó là công việc yêu thích", Escalera nói.

Thường xuyên nghĩ về những gì bạn thực sự muốn

Escalera cho hay, khi nghĩ về những gì ta muốn hoặc tìm kiếm sự hài lòng xem có ý nghĩa thế nào với bạn trong sự nghiệp, hãy tập trung vào câu hỏi: "Điều đó có ý nghĩa gì với tôi hôm nay" và cho phép bản thân xem lại điều đó khi ta phát triển sự nghiệp và khi cuộc sống diễn ra một cách tự nhiên.

Nói cách khác, hài lòng với công việc có nghĩ là tò mò về những gì bạn đánh giá cao và cởi mở hơn với những câu trả lời của bạn thay đổi theo thời gian.

Ngồi trên ghế lái trong sự nghiệp có nghĩa là lắng nghe những gì muốn thay vì những gì người khác nghĩ là tốt nhất. Một khi bạn tự tin về những điều ưu tiên nhất trong công việc tiếp theo, bạn sẽ tiến gần hơn đến việc xây dựng một sự nghiệp khiến mình hài lòng.

Nhật Minh (Theo Huffpost)