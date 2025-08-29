Yếu tố giúp NCB liên tiếp là nơi làm việc tốt nhất châu Á

Chiến lược nhân sự đột phá, lãnh đạo luôn sẵn sàng lắng nghe là yếu tố giúp NCB trở thành "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 3 năm liên tiếp.

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) được đánh giá là ngân hàng thay đổi mạnh mẽ và toàn diện những năm gần đây. Từ một ngân hàng quy mô nhỏ, NCB có bước phát triển ấn tượng khi tăng vốn ba lần trong bốn năm, củng cố năng lực tài chính và đạt kết quả kinh doanh tích cực giữa những thách thức.

Nhà băng cũng gây ấn tượng với dàn lãnh đạo và nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm, thu hút nhiều nhân sự chất lượng cao, chuyên gia nước ngoài và nhân tài trẻ. Tháng 8 vừa qua, NCB nhận cú đúp giải thưởng: "Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia 2025" và 'Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ - Tech Empowerment Awards 2025" tại giải thưởng HR Asia Awards 2025. Đây là lần thứ ba liên tiếp NCB được vinh danh ở hạng mục giải thưởng về nhân sự hàng đầu châu Á.

NCB được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" ba năm liên tiếp. Ảnh: NCB

Chế độ đãi ngộ nhân sự, cơ hội phát triển

Theo Tổng Giám đốc Tạ Kiều Hưng, NCB coi con người là cốt lõi, là tài sản quý nhất và động lực phát triển của ngân hàng, nên luôn mong muốn mang đến cho đội ngũ nhân sự môi trường làm việc tốt. Năm 2024 - 2025 đánh dấu những thay đổi lớn trong chính sách nhân sự của NCB, đi ngược với xu hướng biến động mạnh trên thị trường.

Theo đó, NCB nâng cấp chính sách với khung dải lương cạnh tranh thuộc top đầu thị trường và nhiều phúc lợi hấp dẫn như: chế độ vay ưu đãi, voucher du lịch, vui chơi giải trí, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khỏe..., cũng như tổ chức các chương trình thể thao và hoạt động văn hóa để tạo môi trường làm việc thuận lợi cho nhân sự chất lượng cao.

Với đặc thù nhân sự gồm ba thế hệ, trong đó đa số là Gen Y và Gen Z, NCB chú trọng phát triển cán bộ nguồn và đào tạo thế hệ kế cận, với mục tiêu 50% lực lượng quản lý đơn vị kinh doanh trong hai năm tới từ nguồn lực nội bộ. Văn hóa "trao quyền" song hành cùng các chương trình đào tạo cả về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng, năng lực chuyển đổi số, giúp NCB tạo môi trường đa thế hệ, giàu cơ hội phát triển và thăng tiến.

"Việc đào tạo nội bộ không chỉ giúp cán bộ nhân viên hiểu rõ định hướng phát triển của ngân hàng, từ đó xây dựng kế hoạch hành động, mục tiêu phát triển cá nhân phù hợp, còn bổ sung năng lực thích nghi linh hoạt với sự biến động của thị trường", ông Tạ Kiều Hưng cho biết

Đội ngũ nhân sự trẻ tại NCB. Ảnh: NCB

Lãnh đạo sẵn sàng lắng nghe

Điểm nổi bật khác của NCB là đội ngũ lãnh đạo luôn cởi mở, sẵn sàng lắng nghe và phản hồi ý kiến của cán bộ nhân viên. Ngân hàng tổ chức các hội nghị, tọa đàm định kỳ để đội ngũ nhân sự hiểu rõ đường hướng phát triển, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của tổ chức. Chị Hoàng Anh, một nhân sự gắn bó sáu năm với NCB chia sẻ, lãnh đạo tại đây có tâm, có tầm giúp chị tin tưởng vào con đường đang chọn, từ đó sẵn sàng dấn thân nhận những nhiệm vụ khó và tự tin đóng góp giá trị của mình vào sự phát triển chung của tổ chức.

Theo đại diện NCB, mọi hoạt động của ngân hàng đều bám sát theo năm giá trị cốt lõi: trung thành - tín nhiệm - tận tâm - tinh tế - thăng hoa. Những giá trị này làm nên bản sắc về văn hóa doanh nghiệp của NCB và gắn kết cán bộ nhân viên thành một thể thống nhất. Điều này giúp định hình DNA nhân sự NCB ngày càng sắc nét và hun đúc lòng tự hào của cán bộ nhân viên.

Việc được vinh danh tại HR Asia Awards ba năm liên tiếp (2023 - 2025) cùng giải thưởng về công nghệ minh chứng cho chính sách nhân sự nhân văn và văn hóa doanh nghiệp đặc sắc của NCB.

Vừa qua, NCB cũng là ngân hàng đầu tiên ra mắt dòng thẻ tín dụng "Tự Hào" gắn với sự kiện ý nghĩa của đất nước. Phiên bản "Thống Nhất" ra mắt dịp kỷ niệm thống nhất đất nước 30/4 - 1/5 và phiên bản "Tự Hào" kỷ niệm Quốc khánh tạo nên biểu tượng tình yêu dân tộc trong lĩnh vực ngân hàng.

Thanh Thư