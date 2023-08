Yếu tố giúp laptop Gigabyte thành công ở phân khúc phổ thông

Gigabyte Gaming G5, thương hiệu máy tính Đài Loan vốn nổi tiếng với những dòng cấu hình cao, thu hút người dùng Việt ngay khi vừa ra mắt.

Đại diện thương hiệu Gigiabyte cho biết, suy thoái kinh tế hậu Covid-19 khiến sức mua mảng công nghệ giảm sâu, người dùng đắn đo hơn trước các lựa chọn laptop. Lúc này, phân khúc phổ thông dễ thu hút khách hàng hơn nhờ thế hệ phần cứng mới nhất từ Intel, AMD... nâng tầm trải nghiệm. Với lợi thế sở hữu các dòng laptop Aorus, Aero gaming và đồ hoạ cao cấp, Gigabyte hiện hút người mua.

Theo vị đại diện, có nhiều yếu tố giúp hãng đạt được thành công bước đầu trong phân khúc mới. Đầu tiên là giá thành. Gia nhập thị trường Việt Nam giai đoạn Covid-19, sản phẩm của hãng được game thủ ghi nhận mức giá thành và cấu hình khả dụng. Là "người đến sau" hãng có những tính toán để G5 có được mức giá cạnh tranh, trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu thiết yếu về sức mạnh, hệ thống kết nối của người dùng.

Tiếp theo là kinh nghiệm 37 năm phát triển trong ngành sản xuất phần cứng của Gigabyte. Theo đại diện hãng, so với một vài thế hệ trước đó, phần cứng máy tính hiện nay đã sự cải thiện về công nghệ. Những mẫu CPU, GPU mang danh "hiệu năng thấp" có thể sử dụng cho thiết kế đồ họa, chơi game AAA... ở mức độ đáng kể.

Ngoài ra, sản phẩm có cấu hình G5 với màn hình tần số quét 144Hz, CPU Intel 12th Gen đi kèm card đồ hoạ RTX 4050 gói gọn trong mức giá phổ thông.

Một yếu tố không thể không nhắc đến trong sự thành công của dòng laptop phổ thông Gigabyte tại thị trường Việt Nam chính là lượng người dùng trung thành và sự đồng hành từ nhà phân phối và bán lẻ.

Ông Bùi Bằng Hoàn, Trưởng phòng Kinh doanh, đại diện nhà phân phối Thủy Linh cho biết, doanh nghiệp khi đồng hành với hãng Gigabyte đã có tăng trưởng mạnh hơn 200% trong mảng laptop trong năm 2022 nhờ sự đóng góp rất lớn từ các dòng laptop phổ thông mới. "Năm 2023 chúng tôi vẫn đón nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, cam kết sẽ đồng hành với hãng mang giá trị gia tăng đến cho các đại lý và đẩy mạnh việc phát triển thị trường", ông Bùi Bằng Hoàn nói.

Về sức mua trong mùa tựu trường, đại diện nhà bán lẻ An Phát Computer cũng chia sẻ: "Trong tháng 7, laptop gaming Gigabyte có sức mua tốt và được nhiều học sinh sinh viên lựa chọn nhờ sức mạnh xử lý cao mà mức giá đầu tư rất phải chăng". Vị này cũng cho biết, khi mua laptop gaming Gigabyte tại An Phát Computer thời điểm này, các bạn trẻ sẽ được hưởng ngay chương trình khuyến mại "Back to School - x5 ưu đãi" bao gồm mức giá "không thể mềm" hơn cùng với gói bảo hành laptop lên đến 3 năm.

Bên cạnh đó, người dùng còn được hưởng chương trình ưu đãi trực tiếp từ hãng lên tới 5 triệu đồng khi mua laptop Gigabyte Gaming G5 (card rời RTX 30/40-series) hoặc laptop Aorus 15 (2023).

