Yếu tố giúp InterContinental Phu Quoc thành khu nghỉ dưỡng gia đình hàng đầu

InterContinental Phu Quoc được World Travel Awards 2025 vinh danh “Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình sang trọng hàng đầu châu Á" nhờ vị trí thuận lợi, gần gũi thiên nhiên, đa dạng tiện nghi.

Giải thưởng nằm trong hạng mục dành cho gia đình cấp khu vực (châu Á). Các đề cử được World Travel Awards đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như vị trí, chất lượng dịch vụ, mức độ phù hợp với nhóm khách gia đình, ẩm thực, cơ sở vật chất và phản hồi của du khách. InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort là khu nghỉ dưỡng duy nhất tại Việt Nam được đề cử hạng mục này và giành chiến thắng trước 5 đại diện khác từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Khuôn viên quanh khu nghỉ dưỡng thoáng đãng với mảng xanh từ rừng cây, hồ nước và biển. Ảnh: InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

World Travel Awards đánh giá khu nghỉ dưỡng có khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhiều nhóm khách trong cùng một không gian. Vị trí thuận lợi, dễ dàng di chuyển nhờ nằm ngay Bãi Trường, phía tây nam đảo Phú Quốc, cách sân bay quốc tế khoảng 15 phút đi xe.

Bãi biển riêng tư trải dài hợp ngắm hoàng hôn giúp thu hút các đôi và gia đình trong, ngoài nước vào các dịp lễ, Tết, nghỉ hè... Thiết kế dung hòa yếu tố hiện đại và bản địa với hệ thống phòng nghỉ, suite, căn hộ và biệt thự 3-4 phòng ngủ... Với nhóm khách tìm kiếm sang trọng, riêng tư, khu vực Club InterContinental Lounge được bố trí riêng biệt. 4 hồ bơi được phân chia hợp lý cho nhóm khách trẻ em, gia đình nhiều thế hệ, cặp đôi.

Các khu vực hồ bơi được phân chia linh hoạt. Ảnh: InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Khu vui chơi Planet Trekkers là điểm đến yêu thích của nhiều du khách nhí. Đội ngũ nhân viên giữ trẻ tại đây thiết kế các hoạt động giải trí mang tính giáo dục, vừa giúp trẻ kết bạn, khám phá thiên nhiên đa dạng. Trong đó, trẻ có thể tìm hiểu hệ sinh thái biển, học làm đồ thủ công từ vật liệu địa phương hay các lớp nấu ăn đơn giản. Ngoài ra, dịch vụ trông trẻ theo giờ cũng giúp bố mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn riêng.

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort cũng đầu tư nhiều hoạt động trải nghiệm cho cả gia đình như chèo thuyền kayak, lặn ngắm san hô, tập yoga buổi sáng trên bãi biển, xem chơi cờ tại Hideout và xem phim tại rạp riêng.

Harnn Heritage Spa nằm trên hồ sen trong khuôn viên resort cung cấp đa dạng liệu trình chăm sóc sức khỏe, các lớp yoga và thiền. Phòng gym phục vụ 24/7 giúp du khách rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, sự kiện thể thao Ironman 70.3 Phu Quoc và Ironkids sẽ chính thức trở lại vào tháng 11 năm nay, thu hút nhiều vận động viên trẻ, gia đình và các bé tham gia.

Du khách nhí tham gia cuộc thi Ironkids tại resort. Ảnh: InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Ẩm thực cũng là một trong những yếu tố giúp InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort ghi điểm. Khu nghỉ dưỡng có nhiều nhà hàng, quầy bar với thực đơn đa dạng, trải dài từ món Việt truyền thống, hải sản địa phương đến ẩm thực quốc tế.

Trẻ em được thiết kế thực đơn riêng, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng với khẩu vị phù hợp lứa tuổi. Với các nhóm khách đa thế hệ, resort có dịch vụ tổ chức bữa tối riêng tư trên bãi biển hoặc trong biệt thự, kết hợp yếu tố địa phương và quốc tế theo yêu cầu.

Gia đình du khách dùng bữa sáng tại nhà hàng cạnh hồ bơi. Ảnh: InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Từ khi đi vào hoạt động năm 2018, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort liên tục có mặt trong các bảng xếp hạng và giải thưởng quốc tế. Khu nghỉ dưỡng 4 năm liền đạt danh hiệu "Vietnam's Leading Luxury Family Resort" do World Travel Awards trao tặng (2022-2025). Năm 2023, nơi đây được vinh danh "Vietnam's Best MICE Hotel" tại World MICE Awards, ghi nhận khả năng tổ chức các sự kiện, hội nghị và hoạt động quy mô lớn.

Ở lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng Lava của khu nghỉ dưỡng từng nhận giải "Best Luxury Beachfront Restaurant" (Nhà hàng hướng biển sang trọng hàng đầu) tại World Luxury Restaurant Awards 2019.

"Việc đạt danh hiệu của World Travel Awards 2025 được kỳ vọng giúp đảo ngọc thu hút thêm dòng khách gia đình cao cấp từ các thị trường châu Á và châu Âu trong thời gian tới", đại diện InterContinental chia sẻ.

World Travel Awards được ví như "Giải Oscar của ngành Du lịch". Giải thưởng lâu đời và uy tín ra đời nhằm tôn vinh, ghi nhận giá trị của các đơn vị xuất sắc trong ngành du lịch, được bầu chọn trực tuyến hàng năm bởi các chuyên gia và khách du lịch toàn cầu.

Thy An