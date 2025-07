Yếu tố giúp Hội An thành điểm đến mới của dòng vốn bất động sản

Đà NẵngHội An trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi đô thị du lịch, kinh tế, nghỉ dưỡng của Đà Nẵng sau sáp nhập, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực.

Nửa đầu năm, bất động sản Đà Nẵng chứng kiến sự tăng trưởng về thanh khoản và giá đất. Tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hàn, đoạn từ giao Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh, có mức giá cao nhất lên tới gần 341 triệu đồng mỗi m2. Việc Đà Nẵng được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế càng thúc đẩy thị trường địa ốc khu vực.

Đà Nẵng đang sắp xếp, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn thành phố. Ảnh: iStock

Trong khi đó, Hội An dù chỉ cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30 phút di chuyển nhưng giá đất ven biển tại đường Lạc Long Quân vẫn duy trì mức 40-60 triệu đồng mỗi m2, theo dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan. Mức giá này thấp hơn gần một nửa so với các quận ven biển phía nam Đà Nẵng như Ngũ Hành Sơn hay Hòa Xuân.

Sau sáp nhập, Hội An đang chuyển mình thành mắt xích quan trọng trong chuỗi đô thị du lịch - kinh tế - nghỉ dưỡng Đà Nẵng và kết nối trực tiếp với Đà Nẵng thông qua các tuyến hạ tầng trọng điểm như Lạc Long Quân - Võ Nguyên Giáp, cầu Nguyễn Duy Hiệu, tuyến ven sông Cổ Cò.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng Hội An hấp dẫn không chỉ bởi giá còn thấp so với Đà Nẵng, mà còn do dòng tiền ổn định từ du lịch quốc tế, kinh doanh F&B và nhu cầu nhà ở thứ hai. Nguồn cung đất ven sông, ven biển có pháp lý lâu dài ngày càng khan hiếm, càng làm tăng giá trị cho bất động sản tại đây.

Theo chủ đầu tư dự án The An Heritage, Hội An có tệp khách ổn định gồm khách thuê dài hạn cho homestay - boutique hotel, doanh nghiệp tìm mặt bằng kinh doanh, người về hưu hoặc sống lâu dài. Bên cạnh đó, với việc quỹ đất đang thu hẹp, đặc biệt đất ven sông, ven biển có pháp lý sở hữu lâu dài, nguồn cung mới tại Hội An ngày càng khan hiếm, nhất là những sản phẩm tích hợp cả yếu tố vận hành, nghỉ dưỡng, đô thị.

Hội An vào top 10 thành phố tốt nhất thế giới 2025 do tạp chí du lịch Travel + Leisure bình chọn. Ảnh: B.D

Trong bối cảnh này, dự án đô thị nghỉ dưỡng The An Heritage trên tuyến đường ven biển Lạc Long Quân đang trở thành điểm sáng. Dự án nằm ngay trục kết nối Đà Nẵng - Hội An - biển An Bàng - sông Cổ Cò - phố cổ.

The An Heritage có pháp lý sở hữu lâu dài, quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng tích hợp. Từ dự án, cư dân di chuyển khoảng 10 phút qua cầu Nguyễn Duy Hiệu để tới phố cổ. Khu vực này được xem là điểm kết nối mới, mở rộng trung tâm về phía Đông Hội An.

Phối cảnh dự án The An Heritage tại Hội An. Ảnh: The An Heritage

Với quy hoạch hiện đại, chú trọng bảo tồn giá trị bản địa, The An Heritage hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu bất động sản đa năng: nghỉ dưỡng, đầu tư, an cư lâu dài. Theo chủ đầu tư, khi mặt bằng giá Hội An được điều chỉnh tiệm cận Đà Nẵng, giá trị bất động sản tại đây hứa hẹn tăng đều ở cả hai chiều: lãi vốn và khai thác dòng tiền.

Song Anh