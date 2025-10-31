Yếu tố giúp Hanoi Melody Residences thu hút khách hàng trẻ

Hà NộiHanoi Melody Residences nằm tại Tây Nam Linh Đàm ghi nhận sự quan tâm của nhiều khách hàng trẻ nhờ mức giá cạnh tranh cùng hệ tiện ích, chính sách bán hàng linh hoạt.

Anh Nguyễn Quốc Đạt, một môi giới tham gia bán hàng tại Hanoi Melody Residences cho biết, dự án có tỷ lệ người trẻ tới tìm hiểu và giao dịch khá lớn, chủ yếu là các cặp đôi mới kết hôn hoặc có con nhỏ.

Theo anh Đạt, yếu tố thu hút nhóm khách hàng này là mức giá cạnh tranh cùng phân khúc, từ 71,9 triệu đồng mỗi m2. "Trong bối cảnh mặt bằng giá nhà tại Hà Nội liên tục lập đỉnh, nhiều dự án vùng ven cũng tiệm cận 100 triệu đồng mỗi m2, Hanoi Melody Residences nằm trong nội đô trở thành điểm sáng với nhiều người trẻ", anh nói.

Phối cảnh dự án căn hộ cao tầng Hanoi Melody Residences. Ảnh: HMR

Vợ chồng anh Minh Tuấn (29 tuổi) sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại Hanoi Melody Residences, cho biết, sau khi tìm hiểu nhiều dự án từ nội đô đến vùng ven, anh nhận ra hầu hết đều vượt quá khả năng tài chính.

Khi biết Hanoi Melody Residences có giá tốt hơn, không quá xa chỗ làm và đang vào giai đoạn cất nóc các tòa, cặp đôi quyết định "xuống tiền" với một phần hỗ trợ của gia đình và vay ngân hàng. Dòng sản phẩm có diện tích như anh chọn sau đó nhanh chóng hết hàng.

Theo dữ liệu mới nhất của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), từ năm 2019 đến nay, tỷ lệ người trẻ tham gia thị trường bất động sản, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, tăng rõ rệt. Khách hàng trong độ tuổi 25-35 hiện chiếm trung bình hơn 40% giao dịch. Tại một số dự án, tỷ lệ này chiếm tới 70%.

Hanoi Melody Residences thuộc khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, sở hữu 4 mặt thoáng, bao quanh là các dãy biệt thự quy hoạch đồng bộ. Từ dự án, cư dân kết nối trung tâm qua trục Giải Phóng - vành đai 3 - quốc lộ 1A, đồng thời tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu như bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại.

Về tiện ích, dự án quy hoạch gần 20 hạng mục nội khu gồm bể bơi, sân thể thao đa năng, vườn gym, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, shophouse khối đế... Dự án có trường mầm non nội khu và liền kề hệ thống trường học nhiều cấp, phù hợp gia đình có con nhỏ.

Dự án Hanoi Melody Residences đã cất nóc tòa đầu tiên. Ảnh: HMR

Chính sách tài chính hướng tới người mua ở thực cũng là điểm cộng. Theo đó, khách vay được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà hoặc tối đa 24 tháng, giúp giảm áp lực thời gian đầu.

Về pháp lý, chủ đầu tư cho biết, dự án đã có sổ đỏ toàn khu. Tòa đầu tiên cất nóc từ đầu tháng 8, các tòa còn lại đang hoàn thiện, dự kiến bàn giao đồng loạt quý IV/2026.

Trong bối cảnh giá bất động sản tiếp tục xu hướng tăng, việc cân nhắc sớm các dự án nội đô có mức giá vừa tầm, tiện ích hoàn chỉnh, đảm bảo tiến độ như Hanoi Melody Residences được nhiều môi giới đánh giá phù hợp với người mua trẻ tìm chỗ ở đầu tiên, đồng thời đảm bảo kỷ luật tài chính khi trả góp.

Song Anh