Yếu tố giúp doanh nghiệp bất động sản đứng vững sau dịch

Đại dịch Covid-19 đã có những ảnh hưởng sâu rộng đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có bất động sản, đặc biệt ở phân khúc du lịch, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia nhận định Covid-19 chỉ là "phép thử" cho thị trường này.

Theo Tổng cục thống kê, có trên 94% doanh nghiệp bất động sản ngừng hoạt động và 69% doanh nghiệp giải thể so với cùng kỳ năm trước. Hơn 800 trong tổng số khoảng 1.000 sàn giao dịch bất động sản dừng hoạt động. Nhiều doanh nghiệp không đủ năng lực đã buộc phải dừng "cuộc chơi" trên thị trường do chịu áp lực quá lớn về tài chính khi dịch bệnh kéo dài.

Ảnh hưởng của Covid-19 đến thị trường bất động sản (Theo Tổng cục thống kê)

Tuy nhiên, với những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và quản trị khủng hoảng tốt, đây là cơ hội cho họ chứng minh năng lực trên thị trường.

Với tư tưởng "chống dịch như chống giặc", Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác phòng ngừa dịch với hơn 300 ca nhiễm và 0 ca tử vong. Đây là một bước đệm vững chắc cho sự phục hồi kinh tế đất nước, trong đó có ngành du lịch nói chung và bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng.

Ngoài ra, hình ảnh là một điểm đến an toàn, chi phí phù hợp cũng là một lợi thế để du lịch Việt Nam bứt phá sau đại dịch. Đặc biệt, mới đây truyền hình Australia 7News đã truyền thông điệp Good Going Vietnam, ca ngợi sự hấp dẫn, an toàn, giới thiệu rất nhiều hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam và không quên nhấn mạnh đây là điểm đến an toàn sau dịch.

Việt Nam cũng vinh dự vào top 17 điểm đến không thể bỏ lỡ sau Covid-19 của tạp chí Travel+Leisure. Nhiều chuyên gia dự báo, nước ta có thể đón lượng khách quốc tế đông đảo sau khi mở cửa du lịch trở lại.

Với nhiều đòn bẩy để phục hồi trở lại, các chuyên gia nhận định, đây là lúc các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến các dự án bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp đã "thành hình". Nhất là những dự án có chủ đầu tư uy tín, tiềm lực tài chính tốt, pháp lý vững chắc và có kinh nghiệm vận hành, quản lý.

Sau sự sàng lọc của thị trường, những dự án còn trụ vững đã chứng minh được năng lực thật sự của mình, một trong số đó là dự án Edna Grand Mercure Phan Thiết. Dự án còn có sự kết hợp cùng thương hiệu vận hành và quản lý quốc tế - Grand Mercure.

Tọa lạc tại "trái tim" thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, từ Edna Grand Mercure chỉ mất vài phút để di chuyển đến những địa điểm vui chơi sầm uất và danh lam thắng cảnh nổi tiếng Phan Thiết.

Edna Grand Mercure Phan Thiết gồm Sky villas, Ocean villas, khách sạn và Bungalow với tổng diện tích hơn 5ha. Trong đó, diện tích cây xanh chiếm 24.116m2, giao thông chiếm 11.482m2 và mật độ xây dựng chỉ 25%, đảm bảo không gian nghỉ dưỡng trong lành và chan hòa với thiên nhiên.

Không gian đón khách tại Edna Grand Mercure.

Nhờ vị trí sát biển và thiết kế theo địa hình giật cấp, 105 căn Sky Villas của Edna Grand Mercure đều có tầm nhìn hướng biển. Đặc biệt, Edna Grand Mercure Phan Thiết còn thể hiện được năng lực của mình nhờ có sổ hồng riêng và sở hữu lâu dài thay vì 50 năm như những dự án khác.

Chủ đầu tư nhận định, với năng lực vận hành, quản lý quốc tế của thương hiệu Grand Mercure, cộng với những điểm mạnh vượt trội của dự án, Edna Grand Mercure Phan Thiết hứa hẹn sẽ là một kiệt tác nghỉ dưỡng mang lại trải nghiệm 5 sao.

