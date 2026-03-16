Yếu tố giúp Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới

Metro tốc độ 350 km/h, cầu vượt biển cùng siêu đô thị 2.870 ha giúp thay đổi diện mạo Cần Giờ, từ không gian sinh thái sang trục phát triển du lịch hướng biển TP HCM.

Cần Giờ nằm ở phía Đông Nam TP HCM. Khu vực này trước đây tách biệt khi phương tiện kết nối chính là phà Bình Khánh. Suốt nhiều năm, Cần Giờ đóng vai trò là khu dự trữ sinh quyển, "lá phổi xanh" của thành phố. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào khai thác thủy sản, du lịch sinh thái.

Tuy nhiên, trong cấu trúc phát triển mới của TP HCM, Cần Giờ vai trò của Cần Giờ đang được tái định vị. Phát biểu tại hội thảo "Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP HCM", ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch cho rằng Cần Giờ sẽ được phát triển để "không phải là bản sao của điểm đến nào". Hướng đi của khu vực này là du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp - văn hóa bản địa đặc trưng trên nền tảng công nghệ, chuyển đổi xanh và sự đồng hành của cộng đồng.

Một góc đường Rừng Sác băng qua rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Hạ tầng mở lối hướng biển

Theo ông Bình, việc phát triển Cần Giờ vừa là nhu cầu nội tại của TP HCM, vừa đáp ứng xu thế phát triển bền vững của thế giới. Để tạo sự bứt phá cho khu vực, thời gian qua, việc kết nối giao thông đến Cần Giờ được TP HCM đầu tư mạnh mẽ và được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn cả trong và ngoài nước. Ông đánh giá những dự án đang triển khai tại khu vực này mang tính động lực, đột phá.

Trong đó, tuyến metro tốc độ cao kết nối Bến Thành với Cần Giờ là điểm nhấn. Theo thiết kế, metro có tốc độ lên đến 350 km/h, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm đến khu vực ven biển chỉ trong 13 phút. Các tuyến metro này có năng lực vận chuyển hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

Hướng tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ. Đồ họa: Khánh Hoàng

Ngoài ra, cầu Cần Giờ cũng được xem là công trình mang tính bước ngoặt. Dự án dài khoảng 6,3 km với tổng vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng, phá thế độc đạo của phà Bình Khánh, giúp kết nối trực tiếp Cần Giờ với khu Nam TP HCM.

Một dự án thu hút sự chú ý khác là tuyến giao thông vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu, dài gần 15 km, kết hợp cầu và hầm, tạo hành lang giao thông mới cho khu vực ven biển phía Nam.

Theo các chuyên gia quy hoạch, khi các tuyến kết nối này hoàn thành, Cần Giờ sẽ trở thành cửa ngõ ra biển của TP HCM, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch, logistics và kinh tế biển.

Phương án thiết kế cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Vingroup

Điểm đến đa trải nghiệm hút 40 triệu lượt khách

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Cần Giờ hút nhiều dự án đô thị và du lịch quy mô lớn. Trong đó, Vinhomes Green Paradise được xem là một trong những dự án nổi bật, hướng đến vai trò trung tâm du lịch, kinh tế mới phía Nam TP HCM

Khu đô thị có quy mô khoảng 2.870 ha nằm ở khu vực thị trấn Cần Thạnh cũ. Theo quy hoạch, dự án hội tụ chuỗi tiện ích đẳng cấp quốc tế như VinWonders Cần Giờ 122 ha với gần 200 trò chơi, Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, biển hồ Paradise Lagoon hơn 800 ha và tòa tháp Landmark 108 tầng.

Cùng với cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour, hệ thống khách sạn gần 7.000 phòng, hai sân golf 18 hố chuẩn quốc tế, Vinmec Cần Giờ hợp tác Cleveland Clinic (Mỹ), đô thị dưỡng lão Vin New Horizon, siêu đô thị ESG++ được kỳ vọng đưa Cần Giờ thành siêu điểm đến mới của châu Á. Nơi đây hướng đến đáp ứng đủ mô hình du lịch, từ nghỉ dưỡng, giải trí, MICE, y tế và sinh thái, đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise, quy mô 2.870 ha. Ảnh: Vingroup

Sự xuất hiện của các dự án lớn cùng với hạ tầng mới đang dần thay đổi diện mạo của Cần Giờ, giúp địa phương hút dòng dịch chuyển cư dân, khách du lịch. Loạt hạ tầng, tiện ích quy mô lớn cũng giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách thay vì chỉ tham quan trong ngày như trước.

Đánh giá thêm về triển vọng dài hạn, ông Võ Anh Tài - Phó tổng giám đốc Saigontourist Group cho rằng Cần Giờ hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành cực tăng trưởng du lịch. Nơi này có sẵn hệ sinh thái rừng - sông - biển, sắp tới có thêm loạt công trình quy mô lớn.

Để khai thác hết tiềm năng, ông Tài cho rằng khu vực này có thể tạo những sản phẩm khác biệt như triển khai các cụm vui chơi - giải trí trải nghiệm thiên nhiên, xây dựng hệ thống nghỉ dưỡng sinh thái - chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó, không gian kinh tế đêm, ẩm thực biển, văn hóa nghệ thuật cũng sẽ là điểm nhấn hút khách.

"Cần Giờ là cơ hội để TP HCM định hình mô hình phát triển tăng trưởng dựa trên sinh thái, dịch vụ dựa trên chất lượng, du lịch dựa trên bản sắc. Khu vực này có thể trở thành hình mẫu phát triển du lịch bền vững của Việt Nam", ông Tài nhận định.

Hoài Phương