Yếu tố gen Z quan tâm khi chọn ứng dụng đặt đồ ăn

Gen Z ưu tiên ứng dụng đặt đồ ăn có nhiều tính năng, chương trình tích điểm và quán ăn chất lượng, vừa đảm bảo trải nghiệm và giúp tiết kiệm chi phí.

Đặt món qua app đã trở thành thói quen hàng ngày với nhiều người trẻ. Nhưng thay vì chọn theo quảng cáo hay chạy theo khuyến mại như trước, Gen Z ngày càng khắt khe hơn. Họ không chỉ quan tâm chương trình ưu đãi, mà còn kỳ vọng ứng dụng hiểu và đáp ứng thói quen ăn uống của bản thân.

Thảo Nguyên (25 tuổi, TP HCM) từng thường xuyên "nhảy app" khi thấy nhiều ưu đãi. Nhưng sau vài lần mất gần cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn quán, so sánh app có mã giảm giá, cô thay đổi quan điểm. "Giờ mình ưu tiên ứng dụng nào có nhiều tiện ích và hiểu thói quen đặt món của mình hơn", Nguyên nói.

Nguyên dần hình thành những tiêu chí cụ thể cho việc đặt đồ ăn. Ở công sở, bữa trưa là lúc đồng nghiệp quây quần nên cô ưu tiên chọn ứng dụng có tính năng đặt nhóm, giúp mọi người dễ dàng chọn món và chia hóa đơn. Nhờ đó, cô không còn phải ghi nhớ từng sở thích ăn uống của đồng nghiệp hay tính toán thủ công.

Thảo Nguyên và nhóm bạn lựa chọn ứng dụng đặt thức ăn. Ảnh: NVCC

Một yếu tố khác khiến Nguyên gắn bó lâu dài là chương trình tích điểm, điển hình là chương trình của Grab. Mỗi đơn đặt từ ứng dụng này giúp cô tích lũy thêm điểm thưởng để đổi mã giảm giá, thậm chí miễn phí toàn bộ đơn. Cô kể lại lần đặt bữa trưa vượt ngân sách, ứng dụng gợi ý dùng điểm thưởng để trừ thẳng số tiền, vừa khớp giá trị đơn hàng. "Thế là vừa được ăn ngon, vừa không tốn đồng nào", Nguyên nói.

Cô thường đặt đơn trong khung giờ vàng buổi sáng từ 7-9h để tích 50 điểm, hoặc khi làm trưởng nhóm đặt đơn cùng đồng nghiệp, cô còn được cộng thêm 200 điểm.

Nguyên cũng khắt khe với chất lượng quán. Cô thường chọn quán trong bộ sưu tập "Quán ngon đặc tuyển" trên GrabFood, gồm những nhà hàng được đánh giá từ 4 sao trở lên và nhiều lượt đặt. Sau nhiều lần trải nghiệm, cô nhận thấy đơn hàng từ nhóm quán này còn được cộng thêm 50 điểm thưởng

Giao diện "Quán ngon đặc tuyển" khi đặt đồ ăn trên ứng dụng. Ảnh: NVCC

Tương tự, Lan Anh, sinh viên năm cuối tại một trường đại học ở Hà Nội, cũng có bộ tiêu chí riêng khi chọn ứng dụng đặt món. Trước đây cô thường ưu tiên app có khuyến mãi lớn để tiết kiệm, nhưng sau nhiều lần gặp cảnh quán quá xa, đồ ăn giao muộn và nguội, Lan Anh chuyển sang chú trọng đánh giá nhà hàng, số sao và hình ảnh thực tế từ người dùng. Khi có chương trình tích điểm, cô chọn ứng dụng có cơ chế tích điểm nhanh, và có thể dùng điểm thưởng để giảm giá ngay ở đơn hàng kế tiếp. Với những lần nhóm bạn ở ký túc xá đặt đồ ăn đêm, Lan Anh ưu tiên app có tính năng đặt nhóm, dễ chia hóa đơn để tránh tranh cãi chuyện ai trả trước, ai trả sau.

Theo nghiên cứu "Survey Data of Gen Z Customer Behaviour Using Food Delivery Applications in Vietnam" của Đại học Thương mại (2023) khảo sát 361 phản hồi hợp lệ từ Hà Nội và TP HCM cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp tục dùng app đặt đồ ăn bao gồm độ tin cậy của dịch vụ giao hàng chiếm phần lớn. Ngoài ra, yếu tố về đánh giá, quản lý chất lượng nhà hàng, giao diện ứng dụng và các tiện ích phụ như điểm thưởng hay khuyến mại cũng được quan tâm.

Điều này cho thấy xu hướng thay đổi trong thói quen của Gen Z. Thay vì đặt món theo cảm hứng người trẻ tính toán hơn trong lựa chọn, chú trọng sự thuận tiện, chất lượng và lợi ích lâu dài, biến việc đặt đồ ăn thành một phần của quản lý chi tiêu và tối ưu trải nghiệm hàng ngày.

Thái Anh