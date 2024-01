Yếu tố cần quan tâm khi mở thẻ tín dụng

Người dùng nên quan tâm hạn mức phù hợp chi tiêu, thời hạn miễn lãi, phí thường niên, các ưu đãi áp dụng... để chọn dòng thẻ phù hợp.

Hạn mức phù hợp nhu cầu chi tiêu là điều cần quan tâm hàng đầu khi có nhu cầu mở thẻ tín dụng. Yếu tố này sẽ quyết định phạm vi chi tiêu mua sắm và thanh toán. Hạn mức tín dụng tối thiểu và tối đa sẽ khác nhau cho từng loại thẻ phát hành, phụ thuộc vào hồ sơ đăng ký của mỗi khách hàng gồm thu nhập, công việc, lịch sử tín dụng...

Tại VIB, khách hàng được sử dụng 100% hạn mức khi thanh toán trực tuyến hoặc tại máy POS có chấp nhận thẻ tín dụng liên kết với Mastercard, Visa, American Express. Riêng với hình thức rút tiền mặt để chi tiêu, chủ thẻ Financial Free được ưu đãi không giới hạn số tiền cần rút đến 100% hạn mức, không lãi, không phí.

Tiếp theo, cần quan tâm thời hạn miễn lãi. Thời hạn càng dài, chủ thẻ càng dễ dàng thu xếp để thanh toán dư nợ thẻ. Với thẻ tín dụng VIB, thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày, giúp người dùng cân đối chi tiêu theo từng tháng.

Ngân hàng còn cá nhân hóa thời gian thanh toán dư nợ tín dụng theo nhu cầu thực tế của từng người dùng. Như với thẻ trắng Super Card, khách hàng có thể chọn ngày sao kê và số tiền thanh toán tối thiểu tối ưu với kế hoạch tài chính ngắn hạn.

Phí thường niên là khoản phí thu hàng năm để duy trì và quản lý thẻ. Từ nay đến hết 31/3, chủ thẻ VIB được hoàn 100% phí thường niên năm đầu nếu chi tiêu từ 3 triệu đồng trở lên trong 30 ngày kể từ ngày thẻ được kích hoạt và không quá 45 ngày kể từ ngày thẻ được phát hành. Ưu đãi đồng thời áp dụng khi mở thẻ vào các ngày đặc biệt (ngày đôi 1/1, 2/2, 3/3, ngày thẻ VIB - ngày 20 hàng tháng, ngày sinh nhật chủ thẻ) hoặc qua kênh trực tuyến.

Chủ thẻ tín dụng VIB nhận nhiều ưu đãi khi mua sắm, chi tiêu. Ảnh: VIB

Chủ thẻ còn được hoàn tiền theo doanh số chi tiêu trong ba tháng đầu tiên với giá trị tối đa lên đến 1,5 triệu đồng, tương đương với số tiền đóng phí thường niên. Đồng thời khi tích lũy chi tiêu trong năm 2024 tối thiểu từ 10 triệu đồng mỗi tháng trở lên, khách hàng sẽ tiếp tục được hoàn - hủy phí thường niên năm tiếp theo.

Chủ thẻ phụ của VIB cũng được hoàn phí thường niên năm đầu tiên nếu mở thẻ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ chính và kích hoạt trong một tháng sau đó.

Có nhiều ưu đãi khi sử dụng thẻ tín dụng VIB để chi tiêu, mua sắm. Đơn cử, nhà băng giảm đến 25% cho các chi tiêu ẩm thực mua sắm, du lịch, tham gia trả góp 0% lãi suất hoặc hưởng lãi suất ưu đãi cho bất kỳ chi tiêu nào trên thẻ VIB tại hàng trăm đối tác liên kết trên toàn quốc.

Người dùng được giảm đến một triệu đồng tại Lazada; giảm 100.000 đồng cho đơn hàng một triệu đồng tại Shopee; giảm đến 25% khi ăn uống tại các nhà hàng thuộc khách sạn Renaissance Riverside Saigon, New World Saigon, InterContinental Saigon; Equatorial Hochiminh. Nhà băng ưu đãi 20% tại Amdang Typhoon, Miyen Japanese Cuisine, Araham Vegan; giảm 10% tại Octo Tapas Restobar, Godmother Bake & Brunch, Beauty in the Pot, Bếp Thái Koh Yam; giảm đến 10% khi mua vé Vietnam Airlines và được hoàn tiền thêm 250.000 đồng với giao dịch từ 5 triệu đồng...

Ngân hàng mang đến những dòng thẻ hiện đại, tối ưu hóa chi tiêu cho khách hàng như tích từ 5-10 điểm thưởng cho mỗi 1.000 đồng chi tiêu tại trung tâm mua sắm, cửa hàng miễn thuế, siêu thị với thẻ Rewards Unlimited. Người dùng được hoàn tiền đến 10% theo nhóm danh mục chi tiêu chuyên biệt và 0,1% không giới hạn trên toàn bộ chi tiêu còn lại, tối đa đến 24 triệu đồng mỗi năm với thẻ Cash Back; áp dụng phí giao dịch ngoại tệ 0% cho ba kỳ sao kê đầu tiên và 1% cho các kỳ tiếp theo với thẻ Travel Élite. Ngoài ra, khách hàng còn nhận ưu đãi sử dụng miễn phí bốn lần mỗi năm cho hơn 1.000 phòng chờ thương gia toàn cầu hoặc không giới hạn số lần nếu thỏa điều kiện chi tiêu từ 60 triệu đồng với thẻ Premier Boundless...

Tại VIB, công nghệ hiện đại giúp quy trình mở thẻ 100% trực tuyến, thời gian 15-30 phút. Khách hàng có thể hoàn tất mọi thủ tục mở thẻ mà không cần đến chi nhánh, không chứng minh thu nhập, không cần gặp nhân viên. Ngay sau khi đăng ký thành công, chủ thẻ sẽ được sử dụng thẻ ảo để giao dịch online trong khi chờ thẻ vật lý được phát hành.

Minh Huy