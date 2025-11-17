'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt vì ăn quỵt loạt nhà hàng sang chảnh

MỹPei Chung đóng giả người có sức ảnh hưởng, gọi đồ ăn đắt tiền rồi đề nghị đăng bài khen ngợi trên blog để không phải trả tiền.

Pei Chung, 34 tuổi, sống trong tòa nhà sang trọng ven sông ở Brooklyn (New York), khoe giày cao gót Prada, túi xách Louis Vuitton và khăn quàng Hermes trên tài khoản Instagram có 13.000 người theo dõi.

Pei được cho là đóng giả người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực, với máy ảnh và thiết bị chiếu sáng, thường đăng ảnh các món ăn cao cấp như thịt cừu Colorado từ nhà hàng Francie đạt sao Michelin, thịt bò vân mỡ cẩm thạch từ nhà hàng Peter Luger nổi tiếng.

Theo cảnh sát, Pei đã bị bắt 5 lần kể từ cuối tháng 10 vì ăn uống thả ga tại một loạt nhà hàng trên khắp New York nhưng từ chối trả tiền ít nhất 9 lần.

Pei Chung khoe cuộc sống sang chảnh trên Instagram.

Các nhà hàng là nạn nhân của Pei cho biết người phụ nữ này đến một mình, ăn mặc rất sang trọng và nói năng nhỏ nhẹ, ngồi ở bàn suốt sáu tiếng đồng hồ, liên tục gọi đồ ăn trị giá hàng trăm USD và chụp ảnh. Các nhân viên nói Pei "trông như người có tiền" nhưng khi họ đưa hóa đơn, cô ta nói "không có tiền" và làm như thể mình là influencer được nhà hàng thuê.

Vào ngày 22/10, Pei đến nhà hàng Francie ăn gan ngỗng giá 15 USD, món khai vị carpaccio giá 32 USD, mỳ bucatini giá 28 USD, thịt cừu giá 52 USD và bánh mousse chocolate nóng giá 19 USD.

Theo báo cáo của cảnh sát, Pei tìm cách trao đổi thay vì trả hóa đơn 188 USD.

John Winterman, chủ sở hữu Francie, nói: "Cô ta tự nhận là người có sức ảnh hưởng, đề nghị đăng bài và ảnh trên blog để đổi lấy bữa ăn". Nhưng John không đồng ý vì họ không có thỏa thuận từ trước.

Khi tất cả thẻ thanh toán bị từ chối, Pei nói rằng đang đợi gia đình chuyển tiền. Cô ta đã quay lại nhà hàng nhiều lần nhưng đều bị từ chối phục vụ vì chưa trả hóa đơn.

Tối 7/11, Pei lại đến và gọi đồ ăn trị giá 83,83 USD, sau đó từ chối trả tiền. Nhà hàng gọi cảnh sát, khiến Pei bị bắt với cáo buộc sử dụng hoặc nhận các dịch vụ có trả phí mà không thanh toán.

Pei Chung tự nhận là influencer trong lĩnh vực ẩm thực, đăng bài review nhà hàng trên blog.

Theo cảnh sát, Pei cũng đến nhà hàng Peter Luger vào tối 27/10 và ăn quỵt 146 USD. Sau đó, cô ta thản nhiên đăng tải những trải nghiệm ăn uống sang trọng tại đây lên mạng xã hội.

Jeckson Leonardo, quản lý tại Peter Luger, kể rằng Pei biến mất 45 phút vào lúc thanh toán hóa đơn. Họ tìm thấy cô ta trốn trong nhà vệ sinh. Khi ra ngoài, Pei hỏi một nhân viên phục vụ xem anh ta có muốn trả tiền thay mình không, rồi cô sẽ trả lại bằng một cách khác, không phải tiền mặt. Đáp lại, nhà hàng gọi cảnh sát.

Chủ nhà hàng cho biết Pei thường đóng gói đồ ăn vào hộp đựng mang đi trước khi cảnh sát đến và mang theo khi bị dẫn ra ngoài.

Ngày 11/11, Pei từ chối trả hóa đơn 135 USD tại Motorino Pizza, lại bị bắt và lần này nhận được lệnh phải ra hầu tòa.

Tuệ Anh (theo Nypost, News12)