'Yêu nhau mùa ế' - chuyện tình miền sơn cước

Tài tử Thái Mario Maurer đóng vai biên kịch thất tình, đến khu nghỉ dưỡng vùng núi tìm cảm hứng và gặp "một nửa".

Yêu nhau mùa "ế" (tên tiếng Anh: Low Season) xoay quanh Lin (Ploypailin Thangprapaporn) - một cô gái có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Sau khi chia tay với bạn trai, Lin mệt mỏi vì cuộc sống thành thị nên quyết định kéo vali đến khu nghỉ dưỡng xa xôi ở phía Bắc để tìm cách quên tình cũ.

Trailer "Yêu nhau mùa ế" Trailer "Yêu nhau mùa ế" - phim chiếu tại các rạp trên toàn quốc với nhãn C16. Video: youtube.

Tại đây, Lin vô tình gặp một chàng trai chuyên viết kịch bản là Pub (Mario Maurer). Hai người cùng trải qua những ngày ở một homestay dành cho những người thất tình. Sự ấm áp những con người cô đơn trao nhau miền sơn cước giúp chữa lành vết thương lòng, đưa họ đến gần nhau và tìm được tình yêu đích thực của mình.

Đạo diễn Nareubadee Wetchkam chọn cho phim tông màu nhẹ nhàng, tươi sáng. Dù theo chân nhân vật chính là Lin, vốn có khả năng nhìn thấy hồn ma, tác phẩm không u ám mà tạo được bầu không khí hài hước, đáng yêu. Tổng thể tác phẩm xây dựng cân đối với những tình huống kinh dị, bí ẩn đan xen cùng mối tình ngọt ngào của hai nhân vật chính. Chuyến hành trình của họ đi qua những cánh rừng xanh, khu ruộng bậc thang trong ánh hoàng hôn, bầu trời đêm đầy sao... Những góc máy rộng, quay từ trên cao giúp khán giả có thể chiêm ngưỡng khung cảnh của vùng đất Chiangmai hùng vĩ, nên thơ. Trên nền bối cảnh lãng mạn, âm nhạc tạo không khí nhẹ nhàng, dễ chịu cho phim với những bản tình ca. Tiếng động ở những cảnh hù dọa cũng được xử lý tốt, không ảnh hưởng đến nhịp điệu chung.

Chuyến đi giải tỏa nồi buồn của cặp nhân vật chính nhiều cảm xúc. Ảnh: Lotte.

Khán giả dễ tìm thấy chính mình trong những câu chuyện đời thường, có thể là những bạn trẻ còn mơ mộng một ngày sẽ gặp được tình yêu định mệnh của cuộc đời, là những người đang yêu muốn hâm nóng cảm xúc bên nhau, hay những người thất tình muốn giải tỏa tâm trạng, tìm được cảm hứng tích cực để lấy lại năng lượng sống. Tác phẩm truyền tải đến người xem thông điệp ý nghĩa về tình yêu: khi mơ hồ trong quyết định của trái tim, bạn hãy nghĩ về người sẵn sàng chấp nhận khuyết điểm của mình để ở lại bên nhau và bổ sung cho nhau.

Diễn xuất của nam chính - Mario Maurer, "hoàng tử phòng vé" Thái Lan - ghi điểm với người xem. Gương mặt điển trai và nụ cười ấm áp của anh từng chinh phục trái tim khán giả qua nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như The Love of Siam (2007), A Little Thing Called Love (2010) hay Pee Mak (2013). Trong phim mới, Mario Maurer tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong dòng phim thanh xuân lãng mạn và có màn tương tác ăn ý với bạn diễn Ploypailin Thangprapaporn.

Dù vậy, mô típ dễ đoán của tác phẩm có thể khiến một số khán giả thấy nhàm chán. Nhân vật bạn trai cũ của Lin mờ nhạt, khiến người xem không cảm nhận được tình yêu của họ sâu đậm đến mức nào để cô luôn bị ám ảnh.

Hà Trang