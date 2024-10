Yêu nhau một thời, sống chung cả đời

Đối với anh, tình cảm là thứ có thể vun đắp, xây dựng trên nền tảng chân thành.

Trưởng thành có lẽ là khi ta nhận ra thời gian rất đáng quý vì khi đã đi qua là không thể quay lại. Là khi anh có thể "bỏ mặc" công việc để gặp một người bạn quan trọng vì không phải lúc nào cũng là dịp tốt để có thời gian ngồi với nhau. Dù có là bạn bè thân thiết nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể chia sẻ hết mọi suy nghĩ. Trong những mối quan hệ, anh ít chia sẻ với mọi người mà thường lắng nghe mọi người nhiều hơn. Không biết do anh cứ thích ôm những nỗi niềm cho riêng mình hay không có chuyện gì đáng để giãi bày. Nhưng vì lý do nào thì vốn dĩ từ trước tới nay anh đã là con người như vậy.

Anh thích nghe người khác tâm sự về câu chuyện của họ bởi những điều người ta khó thổ lộ mà họ có thể nói với mình nên anh rất trân trọng điều đó. Ai cũng có những khó khăn, nỗi buồn dù hoàn cảnh của họ xấu hay là tốt, lắng nghe những vấn đề của người khác khiến anh cảm thấy bản thân có những điều may mắn hơn họ, hay cũng là cách để tự an ủi bản thân nếu gặp phải những gì không may mắn. Đây chỉ là câu chuyện anh muốn chia sẻ ngày cuối tuần mua thu, khi thời tiết khá dễ chịu để ta có thể cảm nhận cuộc sống đang diễn ra.

Tạo hóa đã lập trình cho con người là loài không thể sống cô đơn mà phải có sự kết nối, tương tác. Đến một lúc nào đó, mỗi cá thể độc lập cũng tự nhiên mà đi tìm kiếm người đồng hành trong cuộc sống để sống hết quãng đời còn lại. Nhiều khi anh tự hỏi mình có thể sống đơn độc cả đời không? Tuy câu trả lời là có, như vậy cũng không sao cả nhưng điều này có vẻ không thuận theo tự nhiên. Có những chuyện làm rồi có thể sẽ hối hận nhưng nếu không làm chắc chắn sẽ hối hận. Dù không biết lựa chọn là đúng hay sai, dù không biết tương lai thế nào nhưng cuộc đời luôn có cả hạnh phúc và khổ đau. Vậy nên không thể mong hôn nhân luôn có màu hồng, chỉ là ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho những bất trắc trên con đường phía trước.

Anh sống theo chủ nghĩa hiện thực nên trong thế giới ấy không tồn tại những gì phù phiếm. Anh không biết phải thể hiện bản thân bằng những mô tả cụ thể như thế nào cho chân thực hơn, chỉ biết chia sẻ vài điều như trên.

Anh sống ở khu vực Gia Lâm, Hà Nội, mong tìm kiếm bạn nữ cùng quê, sống cùng khu vực để tiện cho việc tìm hiểu và kế hoạch tương lai. Đối với anh, tình cảm là thứ có thể vun đắp, xây dựng trên nền tảng chân thành. Tình cảm chỉ được hình thành từ cảm xúc sẽ sớm nở chóng tàn. Người ta yêu nhau một thời và sống chung với nhau một đời, người ta yêu nhau vì tình và sống với nhau lâu dài vì nghĩa.

