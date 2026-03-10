Yêu nhau 4 năm nhưng bạn trai chưa từng chủ động trả tiền hay tặng quà 8/3

Ngoài ra, mỗi lần đi ăn hay đi chơi, chúng tôi thường chia đôi tiền; anh bảo nếu sau này cưới thì tiền ai người đó giữ.

Tôi viết những dòng này với mong muốn được nghe thêm góc nhìn từ mọi người về một mối quan hệ khiến bản thân khá băn khoăn. Tôi và người yêu quen nhau gần bốn năm. Trong thời gian đó, chúng tôi vẫn liên lạc đều đặn, nói chuyện gần như mỗi ngày.

Càng về sau tôi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhất là trong cách anh nhìn nhận chuyện tiền bạc và sự quan tâm trong mối quan hệ. Trong suốt thời gian quen nhau, anh hầu như chưa từng tặng tôi món quà nào, kể cả những dịp như 14/2 hay 8/3 cũng không có một lời chúc. Khi tôi hỏi, anh chỉ nói không coi trọng những ngày lễ như vậy.

Ngoài ra, mỗi lần đi ăn hay đi chơi, chúng tôi thường chia đôi tiền. Ban đầu tôi nghĩ điều đó cũng bình thường vì thời nay nhiều đôi cũng chia sẻ chi phí với nhau. Dần dần tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn khi nghe anh nói về tương lai. Anh từng nói nếu sau này cưới nhau thì tiền của ai người đó giữ, mỗi người tự quản lý tài chính riêng. Hai người chỉ góp một khoản quỹ chung để lo cho con cái sau này.

Tôi hiểu rằng mỗi người có quan điểm khác nhau về tài chính trong hôn nhân. Nhưng là phụ nữ, đôi khi tôi vẫn mong cảm nhận được sự quan tâm hay một chút tinh tế từ người đàn ông mình gắn bó. Những điều nhỏ như một lời chúc, một món quà tượng trưng hay đôi lúc chủ động chi trả cũng khiến mình cảm thấy được trân trọng hơn.

Bốn năm không phải là khoảng thời gian ngắn nên tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang quá nhạy cảm không? Hay thật sự giữa chúng tôi đang có sự khác biệt lớn trong cách nhìn về tình cảm và trách nhiệm? Tôi đang đứng trước một câu hỏi khá nghiêm túc. Với những suy nghĩ và cách sống như vậy, chúng tôi có nên tiến tới hôn nhân hay dừng lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn? Tôi rất mong được nghe ý kiến từ mọi người.

Hồng Hân