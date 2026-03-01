Khó nghĩ khi bạn trai hơn 8 tuổi muốn cưới ngay sau khi em ra trường

Em sợ nếu cưới khi chưa thật sự sẵn sàng, sau này em sẽ tiếc nuối những năm tháng tuổi trẻ.

Em là sinh viên năm thứ hai, đang yêu một người hơn 8 tuổi. Chúng em quen và yêu nhau hơn một năm. Anh chín chắn, điềm đạm và luôn cho em cảm giác an toàn. Ở bên nhau, tụi em khá hợp từ cách nói chuyện, quan điểm sống đến những dự định cho tương lai. Em thật sự trân trọng mối quan hệ này và từng nghĩ rằng đây có thể là người mình sẽ đi cùng lâu dài.

Nhưng em vẫn đang ở độ tuổi đôi mươi, cái tuổi còn nhiều ước mơ và nhiều điều muốn thử. Em muốn học thêm, muốn trải nghiệm, muốn được tự do khám phá bản thân trước khi bước vào hôn nhân. Em không có ý định kết hôn sớm, ít nhất là trong vài năm tới. Trong khi đó, anh và gia đình anh lại mong rằng sau khi em tốt nghiệp, chúng em có thể tính chuyện cưới xin. Em hiểu anh không còn quá trẻ, anh muốn sự ổn định và một gia đình. Em cũng hiểu rằng khi đã yêu nghiêm túc thì chuyện tương lai là điều không thể né tránh. Nhưng nghĩ đến việc kết hôn khi mình còn quá nhiều dự định dang dở, em lại thấy lo lắng.

Em sợ nếu cưới khi chưa thật sự sẵn sàng, sau này em sẽ tiếc nuối những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng nếu em nói mình muốn chờ thêm, liệu anh có đủ kiên nhẫn không? Liệu điều đó có làm anh thất vọng hay khiến tình cảm giữa chúng em dần thay đổi? Em đang đứng giữa hai điều đều rất quan trọng: một bên là người mình yêu, một bên là những ước mơ và khát vọng của bản thân. Em không muốn vì yêu mà đánh mất chính mình nhưng cũng không muốn vì giữ lại tuổi trẻ mà làm tổn thương người mình thương. Em mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Mai Anh