Bị nhầm là 'trà xanh' khi đi cùng bạn trai hơn 18 tuổi

Anh gần 50 tuổi nhưng vẫn phong độ: cao ráo, ăn mặc lịch lãm, nói chuyện chừng mực nhưng hài hước.

Tôi 29 tuổi, là nhân viên marketing. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông hơn mình gần 20 tuổi. Nhưng rồi tôi gặp anh, 47 tuổi, là đối tác trong một dự án. Anh từng trải qua đổ vỡ hôn nhân do khác quan điểm sống, có một con trai học cấp hai và sống cùng anh. Anh có công việc với thu nhập tốt, nhà và xe đầy đủ. Điều khiến tôi bất ngờ là ở tuổi gần 50, anh vẫn phong độ: cao ráo, ăn mặc lịch lãm, nói chuyện chừng mực nhưng hài hước. Chúng tôi bắt đầu bằng những buổi trao đổi công việc, rồi dần thành cà phê sáng, những tin nhắn hỏi thăm ngắn gọn mà ấm áp.

Ở bên anh gần một năm, tôi cảm thấy được che chở. Anh nhớ từng thói quen nhỏ của tôi: món ăn tôi thích, thói quen uống cà phê buổi sáng, cả việc tôi dễ bị cảm khi trời trở gió. Những người đàn ông trước đây, trẻ hơn nhưng chưa ai tinh tế đến vậy. Tuy nhiên mối quan hệ này của chúng tôi không nhận được sự ủng hộ. Gia đình tôi phản đối kịch liệt, cho rằng tôi còn trẻ lại chưa từng kết hôn sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn; lấy người hơn quá nhiều tuổi sẽ có khoảng cách thế hệ và chênh lệch nhiều thứ; rồi thì làm mẹ kế không dễ dàng. Bạn bè đồn đoán tôi đến với anh vì anh có điều kiện. Còn người ngoài nhiều lúc nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm, kiểu như tôi là "trà xanh".

Mỗi lần cùng anh ra ngoài, tôi vẫn thấy những ánh mắt soi mói. Có lần anh đưa tôi dự một buổi tiệc, vài người lầm tưởng tôi là thư ký đi cùng sếp. Tôi cười cho qua nhưng lòng nặng trĩu dù ở bên anh tôi thấy rất ấm áp, thoải mái. Gần đây chúng tôi cũng bắt đầu có dự định cho tương lai. Tuy nhiên mỗi ngày tôi đều tự hỏi: liệu tình yêu này có đủ mạnh để vượt qua khoảng cách gần 20 tuổi, lời bàn tán của thiên hạ và sự phản đối của gia đình? Tôi nên đi tiếp hay buông tay trước khi quá muộn?

Hồng Lý