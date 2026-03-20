Yêu người hơn 9 tuổi từng ly dị, liệu tôi có hối hận

Mới yêu, anh ôm và hôn tôi, đó là điều bình thường nhưng tôi cảm giác mọi thứ quá nhanh, liệu có phải anh chỉ chơi bời?

Tôi 26 tuổi, có công việc ổn định với tấm bằng đại học. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn nghe lời ba mẹ, chưa một lần yêu đương và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Có thể nói tôi là niềm tự hào của ba mẹ. Tôi biết anh hơn một năm. Chúng tôi hay tâm sự, động viên và chia sẻ về các vấn đề trong cuộc sống. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Chúng tôi làm việc không cùng thành phố nhưng khi có vấn đề gì về máy tính, anh hay giúp tôi cài đặt, sửa chữa qua teamview và qua chat. Anh luôn có mặt khi tôi cần dù lúc đó rất bận việc.

Anh hơn tôi 9 tuổi, từng có gia đình và đã ly dị 6 năm. Tôi nhiều lần vun vén để gia đình anh đoàn tụ vì anh có một bé gái. Tôi không muốn bé phải buồn vì gia đình không nguyên vẹn. Anh đã nói nhiều rằng vợ chồng hết duyên, không thể hàn gắn được nữa, giờ cô ấy cũng chỉ là bạn thôi.

Tôi không xinh nhưng có nhiều người theo đuổi, trước hay nghe anh tư vấn. Vì anh hay quan tâm tôi, điều đó làm tôi động lòng. Tôi cũng muốn thử cảm giác yêu là như thế nào nên quyết định đồng ý quen anh. Một phần gia đình, người thân hay hỏi và hay gợi ý giới thiệu người yêu nên tôi cho mình cơ hội. Mới yêu, anh ôm và hôn tôi, đó là điều bình thường nhưng tôi cảm giác mọi thứ quá nhanh, liệu có phải anh chỉ chơi bời? Anh là mối tình đầu của tôi. Anh cũng biết tôi không có ý định kết hôn ở thời điểm hiện tại vì còn công việc. Anh nói gia đình anh không lo, chỉ lo gia đình tôi không đồng ý.

Tôi cũng không biết mình quen anh thì ba mẹ có đồng ý không. Tôi không thích một tình yêu không có kết quả. Dù mới biết yêu nhưng qua bạn bè thời đại học, tôi cũng đủ biết con gái sau khi chia tay thiệt thòi hơn nhiều. Tôi không muốn đau khổ về sau khi tình yêu đang ngày một sâu đậm. Liệu tôi có thể tin tưởng anh? Tôi có nên tiếp tục quen anh nữa không? Phải làm gì bây giờ? Rất mong ý kiến của mọi người, cảm ơn các bạn.

Hồng Hạnh