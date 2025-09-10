Tôi lỡ có tình cảm khi được chồng bạn thân đối xử quá tốt

Tôi muốn được anh quan tâm nhiều hơn, muốn có được tình cảm của anh.

Tôi 33 tuổi, là mẹ đơn thân nuôi bé 6 tuổi. Tôi ly hôn cách đây ba năm khi vừa trải qua cơn ác mộng trong hôn nhân. Sau cưới, tôi mới biết anh có tính cờ bạc, thường xuyên đi chơi cả đêm không về, bao nhiêu tiền cưới anh đều ném hết vào cờ bạc, tiền lo cho con mới đẻ anh cũng lấy luôn. Tôi ngăn lại thì anh đánh tôi bảo đi gỡ lại rồi mang về trả gấp đôi. Anh còn báo nợ thêm về nhà. Lúc đó con mới sinh nhưng nhà thường xuyên có người cho vay tiền tới dọa nạt và đòi tiền. Còn anh trốn đi, sau mấy ngày lại về xin lỗi nhưng rồi đâu lại vào đó. Ông bà nội chiều con nên bảo hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau.

Sau bốn năm không chịu được, tôi quyết định ly hôn nhưng anh không chịu. Tôi làm căng về nhà bố mẹ đẻ ở và chấp nhận điều kiện trả một phần khoản nợ của anh nên anh đồng ý ly hôn và tôi được quyền nuôi con. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng và khoản nợ lớn từ anh. Tôi xin làm kế toán bán hàng cho một cửa hàng ở quê nên mức thu nhập tương đối thấp. Để lo cho con và trả nợ hàng tháng, tôi phải nhờ ông bà ngoại phụ giúp thêm. Ở quê, muốn xin một công việc có mức thu nhập cao là rất khó.

Tôi có cô bạn thân học cùng cấp ba và cùng thuê trọ suốt những năm học đại học. Bạn biết hoàn cảnh của tôi nên rất thương cảm, gọi điện hỏi han rất nhiều. Tôi có khó khăn về tiền bạc, bạn cũng sẵn lòng giúp đỡ. Chồng bạn có công ty riêng nên bạn bảo tôi lên Hà Nội làm cho công ty của chồng bạn với mức lương cao hơn. Nói qua về chồng bạn: anh là bạn thân của anh trai tôi, ngày trước thỉnh thoảng anh trai tôi hay mời anh cùng hội bạn về nhà nhậu. Tôi thường xuyên gặp anh nên biết hết về anh. Bởi vậy khi anh tán cô bạn thân của tôi, tôi "đẩy thuyền" giúp anh luôn.

Tôi gửi con cho ông bà ngoại ở quê rồi lên Hà Nội làm. Ngày đầu đi làm, anh đã gọi tôi lên phòng hỏi han và đưa tôi một khoản tiền bảo là anh cho để lo ổn định chỗ ở và sắm mấy bộ đồ công sở văn phòng. Tôi không nhận nhưng anh bảo anh với anh trai tôi là bạn thân nên coi tôi như em gái, có khó khăn gì cứ bảo anh. Vợ anh làm ở ngân hàng gần nhà chứ không làm chung với anh. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện. Anh rất tốt với tôi, nhờ người chỉ dẫn tôi trong công việc. Làm một thời gian, anh còn động viên tôi đi học nâng cao về nghiệp vụ và sẽ hỗ trợ học phí. Mức lương anh trả cho tôi cao bằng lương của những người làm lâu năm. Các dịp lễ tết, ngoài khoản thưởng của công ty, anh còn cho riêng tôi bảo là cho cháu.

Làm với anh mấy năm, tôi thấy mình khác trước rất nhiều, tự chủ trong cuộc sống. Tôi đón con lên ở cùng, hai mẹ con tuy còn ở nhà thuê nhưng đã có khoản tiết kiệm. Tôi ngày càng quý anh, có chuyện gì cũng tâm sự với anh. Lâu dần tôi biết mình có tình cảm với anh, không đơn thuần là tình cảm anh em, mà là những cảm xúc nhớ nhung. Hôm nào không gặp anh, hình ảnh của anh lại hiện diện trong tâm trí tôi rất nhiều. Tôi biết không nên có cảm xúc như thế nhưng không thể kiểm soát được. Tôi muốn được anh quan tâm nhiều hơn, muốn có được tình cảm của anh. Nhiều lúc tôi nghĩ sao ngày xưa anh không tán tôi mà lại đi yêu cô bạn của tôi.

Tôi cố tình đụng chạm với anh nhiều hơn nhưng anh luôn để ý, giữ khoảng cách với tôi. Có lần tôi mang cơm trưa đi làm và mang cả một phần cho anh nhưng anh khéo léo từ chối. Nhiều lúc tôi nghĩ chỉ cần anh muốn, tôi có thể làm người tình của anh nhưng anh rất yêu vợ nên ngoài công việc, anh rất giữ khoảng cách với tôi. Tôi biết mình đang có lỗi với cô bạn thân nhưng chưa biết kiềm chế tình cảm của mình thế nào. Tôi đã thử nộp CV đi xin việc mấy nơi nhưng với trình độ nghiệp vụ cơ bản như tôi, mức lương chưa bằng một phần ba mức lương hiện tại nên tôi không dám xin nghỉ để rời xa anh. Ở lại tôi sợ không giữ được cảm xúc rồi làm chuyện có lỗi với mọi người. Mong độc giả cho tôi lời khuyên, tôi xin cảm ơn.

Thùy Trâm