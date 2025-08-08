Anh vô sinh, tôi cần phẫu thuật não, có nên về chung nhà?

Nhà anh muốn tôi nhận lời đồng ý làm vợ anh và chấp nhận cho tôi đem theo con riêng của mình đến sống cùng, biết rõ bệnh của tôi.

Tôi từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau bao năm cam chịu, tôi đã quyết định đơn phương ly hôn để giải thoát cho mình, tòa giải quyết theo đúng nguyện vọng là tôi được quyền nuôi con. Sau lần tan vỡ ấy là lúc tôi đau khổ nhất vì biết mình đang mang trong người căn bệnh não giai đoạn hai, cần phải phẫu thuật mà số tiền quá lớn, làm sao có được khi một mình nuôi con, không hề được chồng trợ cấp đồng nào. Tôi giữ vị trí thấp trong một công ty với đồng lương ít ỏi.



Tôi tuyệt vọng và đau khổ lắm, đúng lúc đó tôi quen anh qua một trang mạng xã hội. Lúc đầu cả hai chỉ coi nhau là bạn, tâm sự mọi chuyện. Anh an ủi, động viên tôi cố gắng chữa trị bệnh, rồi nói yêu tôi. Tôi không dám nhận lời vì biết mình không nên liên lụy, làm khổ anh, hơn nữa chuyện hôn nhân tan vỡ đã là cú sốc quá lớn với tôi.

Một năm sau, tôi và anh vẫn là bạn tốt của nhau, lúc này tôi biết anh cũng bị vô sinh (anh và gia đình anh nói cho tôi biết). Nhà anh muốn tôi nhận lời đồng ý làm vợ anh và chấp nhận cho tôi đem theo con riêng của mình đến sống cùng, cũng biết rõ tôi bị bệnh như vậy. Thực lòng, trong suốt thời gian quen nhau, tôi đã có tình cảm với anh, giờ không biết phải làm sao, mong mọi người hãy giúp tôi.

Hồng Hạnh