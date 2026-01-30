Yêu là cưới nhé em

Trong tình yêu và hôn nhân, điều quan trọng nhất với anh luôn là chung thủy và tôn trọng lẫn nhau.

Giới thiệu sơ qua, anh cao 1m75, ngoại hình dễ nhìn, chưa từng kết hôn và cũng không theo tôn giáo nào. Mọi người thường nhận xét anh là người điềm đạm, hiền lành và chân thành. Anh không hút thuốc, chỉ uống bia rượu khi có dịp đặc biệt. Anh thuộc típ hướng nội, ít nói nhưng biết lắng nghe. Với người lạ, anh chỉ nói những gì cần thiết. Nếu em và anh hợp "tần số", em sẽ thấy một phiên bản hoàn toàn khác: vui vẻ, hài hước và thỉnh thoảng pha trò khiến em vừa buồn cười vừa lắc đầu. Trong tình yêu và hôn nhân, điều quan trọng nhất với anh luôn là chung thủy và tôn trọng lẫn nhau.



Anh sinh ra và lớn lên ở một xã gần địa đạo Củ Chi. Hiện anh có công việc ổn định, định hướng gắn bó lâu dài ở quê nhà. Vì thế, anh hy vọng em đang sinh sống hoặc làm việc ở những khu vực lân cận như Thủ Dầu Một, Bến Cát, Trảng Bàng hay Dầu Tiếng, để cả hai dễ dàng gặp gỡ và hẹn hò. Sở thích của anh là đi du lịch những nơi có cảnh vật thiên nhiên, có núi có biển, ngắm bầu trời lúc sắp mưa hay đêm trăng sao, không biết sao khi nhìn nó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên khó tả. Ngoài ra, anh mê mèo, phim ảnh, anime, game, meme, nhạc rock, có hứng thú với lịch sử cổ đại cũng như khoa học vũ trụ.



Anh vốn là người đàn ông của gia đình, rất hiếm khi tụ tập bạn bè bên ngoài. Anh thích những bữa ăn ấm cúng tại nhà hơn. Anh có thể nấu ăn, không dám nhận giỏi nhưng một bữa cơm đơn giản thì anh làm được. Nếu em thích nấu, anh sẽ là "trợ lý nhà bếp" tuyệt vời, cùng em cuối tuần thử sức với một món mới. Hoặc mình có thể ra ngoài ăn để thay đổi không khí thì anh cũng không có vấn đề gì. À còn chuyện làm dâu thì em yên tâm vì anh đã có sẵn mái ấm riêng cho gia đình nhỏ của mình rồi, ba mẹ anh cũng không đặt nặng chuyện này. Anh mong là em nhỏ hơn anh từ 3 tuổi trở lên, cũng mong em có vẻ ngoài dễ nhìn, vóc dáng cân đối, nữ tính, biết chăm chút cho bản thân và gia đình nhỏ.



Anh không tìm kiếm một mối quan hệ thoáng qua, chỉ mong tìm được một người đồng hành thật sự. Một người có thể cùng anh sẻ chia những niềm vui giản dị, cùng nắm tay bước qua những khó khăn, cùng nhau xây dựng một mái ấm nhỏ đầy tiếng cười. Anh tin rằng tình yêu không chỉ đến từ những điều lớn lao mà còn từ những khoảnh khắc đời thường, một bữa cơm tối đơn giản, một cái ôm sau một ngày dài, hay một buổi tối ngồi bên nhau ngắm trăng. Nếu em cũng trân trọng những điều bình dị ấy, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy nhau.

