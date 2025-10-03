Chứng kiến chị gái bị chồng bạo hành, tôi quyết định 'chỉ yêu không cưới'

Nếu yêu ai mà họ ngỏ ý muốn cới, chắc tôi sẽ chia tay; các bạn đều bảo tôi có vấn đề, tôi cũng chỉ cười cho qua.

Tôi 21 tuổi, chưa một lần yêu ai, chính xác là tại tôi khó quá nên ai xin số điện thoại hoặc tán tỉnh đều không được. Bạn bè bảo tôi yêu đi cho biết, tôi cũng muốn thử. Gần đây, chị gái thường xuyên điện thoại nói về chuyện "cơm không lành, canh không ngọt" của gia đình chị. Anh rể cứ ba đến năm hôm lại say, thường gây lộn với chị, lôi những chuyện cũ ra chửi chị. Thêm việc ba mẹ chồng chị không biết điều nên chị khổ lắm. Chị bảo stress dữ lắm nên muốn ly hôn.

Vấn đề này trước đây chị tôi từng nói, nhưng lúc trước nghe chị nói, tôi cứ bảo chị sao lại nghĩ thế; thực chất, tôi sợ cháu mình không có cha, rồi đi học bị bạn bè trêu, gia đình tôi sẽ xấu hổ với bà con hàng xóm. Tôi ráng khuyên chị rồi chị cũng nguôi ngoai, bình thường được một thời gian. Lần này nghiêm trọng hơn, tôi biết chị rất giỏi chịu đựng nhưng một khi chị nói ra có nghĩa chẳng thể chịu được nữa. Ngày nào chị cũng điện và khóc, lần này tôi ủng hộ chị ly dị.

Tôi nhớ lời thầy từng nói, sống có một lần thôi, vì vậy hãy sống cho chính mình, đừng sống vì người khác. Tôi bảo chị quyết thì quyết luôn cho xong, đừng dây dưa mệt lắm. Chị rất sợ ba mẹ buồn nên chẳng dám nói, bảo tôi điện về cho ba. Tôi gọi về, ba bảo biết rồi. Tôi nói với má thì má bảo chắc như mọi lần, đừng quan tâm nó làm gì, kệ nó; ba mẹ chồng làm gì thì kệ, mình sống để chăm con là được rồi. Tôi nghĩ làm sao như thế được, vợ chồng sống với nhau mà phần ai nấy sống là sao. Cộng thêm vợ chồng anh gần nhà, con dâu không ở được với mẹ chồng nên anh chị ấy mỗi người một nơi, lâu lâu chị mới về nhà chồng.

Nghe thế, tôi sợ cái gọi là "hôn nhân", dù rất thích yêu. Tôi thường nói vui với bạn rằng mình chỉ thích yêu chứ không thích cưới. Nếu yêu ai mà họ ngỏ ý muốn cới, chắc tôi sẽ chia tay. Các bạn đều bảo tôi có vấn đề, tôi cũng chỉ cười cho qua. Đó là suy nghĩ thật của tôi. Mong được mọi người chia sẻ để tôi có thể suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Chân thành cảm ơn.

Diệu Huyền