Yêu ít nhưng dài lâu em nhé

Chào em - my destiny, ắt hẳn em sẽ rất đặc biệt, vì anh phải tìm ra em trong triệu người con gái Việt.

Sơ lược về anh:

- Về học vấn: anh tốt nghiệp trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và Đại học Phòng cháy chữa cháy.

- Về sự nghiệp: anh là chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ về phòng cháy chữa cháy.

- Về ngoại hình: cao 1m78, nặng 85 kg, ngũ quan và thân hình cân đối.

- Về gia đình: bố là người gốc Bắc, mẹ là người gốc Nam, gia đình định cư và sống tại miền Nam. Bố là thầy giáo nhập ngũ, mẹ là dân kinh doanh, gia đình ba anh chị em, anh là con út, anh cả và chị ba đều đã lập gia đình.

- Về tính cách, sở thích: anh dễ cười nhưng lại rất ít cười, thích một mình lại sợ cô đơn, hiền, thật, hết mình vì người nhà, phóng khoáng với người ngoài, giỏi tính toán, dở mưu kế. Thích ngâm mình trong công việc mỗi ngày, cuối tuần thì ngâm mình trong sách, truyện. Không thích la cà, cà phê, du lịch, hút thuốc, rượu, bia, ca hát, nhảy múa, mạng xã hội. Gu âm nhạc là những bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, nhạc không lời piano hoặc đàn tranh. Gu xem phim là những bộ phim có chiều sâu, có ý nghĩa.

Điều anh mong ở em:

- Mong em có thể lắng nghe, thấu hiểu với những điều anh chia sẻ và cũng là người cởi mở có thể chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm của em cho anh, mình cùng giúp đỡ nhau và tiến bộ.

- Mong em là người dâu hiền, vợ hiếu, người mẹ đảm đang.

- Mong em có niềm đam mê kinh doanh để sau này nếu mình có về chung một nhà, anh và em có thể làm cùng một công việc, "be us against the world".

- Mong em có sở thích gần giống anh để mình có thể cùng nhau trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống.

- Hơn hết, mong em mạnh mẽ, tự lập.



Gặp nhau tức là duyên, chia ly cũng là phận. Anh yêu ít thôi nhưng dài lâu.

