Yêu em, anh dám không?

Em 32 tuổi, ngoại hình bình thường và nữ tính, tính cách mạnh mẽ và độc lập.

Đây là lần thứ ba em viết bài lên chuyên mục. Hai lần trước như em đang tâm sự nhiều hơn, nên em viết bài này để giới thiệu chi tiết hơn về bản thân và một nửa mình muốn tìm kiếm.

Yêu em, anh sẽ yêu một cô gái với ngoại hình bình thường. Cô ấy thường bị nhầm cao trên 1,6 m nhưng thực ra chưa đến 1,6 m đâu. Cô ấy sẽ không có 3 vòng chuẩn siêu mẫu, ngược lại vài chỗ còn có thêm "bé mỡ" nữa cơ. Nhưng anh yên tâm, vì theo người khác nhận xét, có lẽ anh không phải xấu hổ khi đi cạnh cô ấy đâu.

Yêu em, anh sẽ yêu một người con gái ở cái tuổi mà các bé đã phải kêu là cô rồi, nhưng em thì bị gọi là "cô" thường xuyên nên không bận tâm gì. Em 32 tuổi, vì sinh cuối năm nên em thích nghĩ mình 31 tuổi hơn. Chính em chọn độc thân chứ không phải không có người theo đuổi. Em tin vào cảm xúc và muốn tìm được một nửa thực sự của mình. Có một điều là dù tuổi em không còn nhỏ nhưng khi ra đường, mọi người thường không đoán được tuổi em.

Yêu em, lâu lâu anh sẽ có cảm giác yêu phải một cậu con trai. Tuy bề ngoài em khá nữ tính nhưng tính cách mạnh mẽ và độc lập. Em không có thói quen nhờ vả những việc mình có thể làm được hoặc chưa từng thử làm, nên anh cũng đừng buồn hay nghĩ ngợi gì khi em ít nhờ anh cái này cái kia nhé. Anh cũng đừng bất ngờ khi thấy cảnh một đứa con gái mặc váy, đi giày cao gót, bước ra điệu đà từ quán cà phê nhưng có thể xoay xe máy 90 độ để dắt ra khỏi bãi gửi xe; hoặc thấy cảnh em ngồi tháo từng phím laptop ra để sửa. Dĩ nhiên em thích mày mò mọi thứ trước khi nhờ người sửa và xác suất sửa được là 50/50, nên nhiều khi mọi thứ ổn, nhưng nhiều lúc nó được mang ra tiệm sửa trong cái tình trạng không còn nguyên vẹn.

Người ta nói con trai thường thích cảm giác che chở người mình yêu. Có lẽ do tính em quá độc lập nên người ta thường quên luôn việc che chở cho em dù em cũng muốn lắm, hoặc có thể vì như vậy mà người ta e dè khi đến với em (cười).

Anh biết không, em mạnh mẽ bên ngoài vậy thôi, chứ khi yêu em, anh sẽ thấy những lúc em yếu đuối thế nào và cần mượn bờ vai anh. Thật ra, không có người con gái nào lựa chọn mạnh mẽ, chẳng qua chỉ khi bên người mình yêu, họ mới có cảm giác an toàn, muốn được che chở, mới an tâm khóc thật to. Những lúc như thế, anh chỉ cần cho em mượn bờ vai thôi.

Yêu em, anh sẽ yêu một cô gái hơi bận rộn. Tuy nhiên, anh yên tâm, dù bận rộn, em vẫn có thể nấu những bữa cơm gia đình ấm áp, khâu cho anh cái áo bị rách hay đứt khuy. Nhưng nếu chúng ta có thể cùng nấu cơm, san sẻ việc nhà thì tuyệt vời hơn, anh nhỉ?

Em nghĩ điều anh ngại nhất là sẽ yêu một người con gái hơi nhàm chán. Em thuộc típ người nhìn bề ngoài năng động nhưng thực ra sống nội tâm. Không thích những nơi quá ồn ào, náo nhiệt nên em thường chọn những góc ngồi yên tĩnh - nơi em có thể thả mình theo những suy tư hay thư giãn sau những lúc bận rộn. Em thích ngồi bên cạnh người mình yêu một cách bình yên thôi, thế đã quá đủ.

Nếu anh thuộc típ người thích náo nhiệt, có lẽ sẽ thấy em không thú vị chút nào. Em rất thích đi du lịch nhưng là du lịch trải nghiệm, thích trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau, gặp gỡ và tìm hiểu cuộc sống của họ, nhưng là con gái nên em đi một mình hơi khó khăn. Mong sau này có anh cùng đồng hành trong những chuyến đi đó.

Yêu em, anh nên biết rằng trong chuyện tình cảm, em dứt khoát lắm nên hay bị gán mác chảnh. Khi không yêu, em sẽ nói rõ ràng, dĩ nhiên sẽ không cho người mình không thích bất cứ hy vọng, tiếp cận nào để khỏi tốn thời gian và công sức của đối phương. Em nghĩ điều đó tốt cho người ta. Còn khi yêu, em chỉ một người và chỉ thay đổi khi anh từ bỏ tình yêu đó. Nếu anh không còn yêu, chỉ cần nói một câu rõ ràng, em sẽ buông tay anh, không níu kéo hay van xin tình cảm từ anh. Dù sau đó có đau thế nào, em sẽ tự chữa lành vết thương.

Khi viết bài này, em mong anh có thể đồng hành với em hết con đường phía trước, đừng mang đến những tổn thương cho em anh nhé. Với em, tình yêu chỉ là điều kiện cần để trở thành vợ chồng, nhưng điều kiện đủ để cùng nhau chung sống chính là sự thấu hiểu, niềm tin, nhường nhịn và trách nhiệm.

Mong anh là người đàn ông trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ. Vì em quen biết nhiều người tuổi lớn nhưng suy nghĩ con nít lắm, nên tuổi tác không phải là vấn đề. Anh có công việc ổn định, có thể là bờ vai cho em dựa vào những khi em mệt mỏi nha. Hãy yêu Đà Lạt như em, anh nhé. Nếu anh ở Đà Lạt càng tốt, nhưng anh ở xa cũng không sao, vì khi đã yêu chân thành, em nghĩ chúng ta sẽ tìm ra cách gần nhau. Anh độc thân nhé, nếu từng có gia đình thì chưa có con, vì em chưa có nhiều trải nghiệm trong chuyện tình cảm nên không đủ tự tin. Anh có thể uống chút bia khi xã giao trong công việc nhưng đừng nhậu nhẹt say xỉn hay cờ bạc nhé, vì em sợ những điều đó lắm.

Có thể anh sẽ cười vì em có gì tốt mà đặt tiêu chuẩn cao vậy. Em chỉ nghĩ rằng mỗi người đều có quyền đặt ra hình mẫu cho riêng mình, một người phù hợp trong suy nghĩ và tính cách. Là chính mình vẫn tốt nhất đúng không anh? Em hay nghe người ta nói "mây tầng nào gặp mây tầng đó". Người ta nói em khó lấy chồng vì một số người không dám tiếp cận em, còn người đủ tiêu chuẩn lại có những sự lựa chọn tốt hơn là em. Khi họ đủ năng lực, họ hoàn toàn có thể chọn những cô gái xinh đẹp, trẻ trung và giỏi hơn em.

Em cố chấp lắm anh à. Em vẫn chờ đợi thử xem trong rất nhiều đàn ông, liệu có người nào có thể trả lời chính xác câu hỏi: "Anh thực sự tìm kiếm và mong gì ở người mình yêu?", "Có phải những người như anh đều có lựa chọn giống nhau?".

Yêu em, anh dám không? Em mong sẽ nhận được câu trả lời từ anh.

