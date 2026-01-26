Tôi lỡ yêu 'hoa đã có chủ'

Tôi biết tình yêu của mình sẽ không được đền đáp, nhìn thấy người mình yêu được ở bên một người tốt hơn mình, có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi 24 tuổi, học đại học xong vì chưa có công việc nên xin đi làm ở một cửa hàng tại Hà Nội. Vào hôm 8/3 năm ấy, tôi gặp mặt một bạn nữ rất xinh và đã bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bạn ấy có mái tóc dài, trang điểm điềm đạm, đôi mắt to tròn ẩn dấu bên trong là sự thông minh, tinh tế, ân cần. Sau vài ngày nói chuyện với nhau, tôi thực sự thích bạn ấy. Tôi gặng hỏi thì biết bạn ấy đã có người yêu. Họ quen nhau từ cấp ba và trở thành người yêu của nhau vào năm nhất đại học. Lúc đó trái tim tôi như chững một nhịp nhưng vẫn quyết định không từ bỏ, vì để tìm được người con gái phù hợp thực sự khó khăn.

Sau khoảng thời gian làm việc ở cửa hàng, tôi nhận bạn ấy là em gái để tạo dựng mối quan hệ che đậy. Sau đó, khoảng vài tháng, tôi tìm được công việc mới, lúc đó tôi buồn nhiều vì xa nơi mình từng gắn bó và bởi nơi đó có người tôi thích. Mối quan hệ từ đó phai nhạt dần, tôi cũng ngại vì bạn ấy có người yêu nên không nhắn tin nhiều, cũng như bạn ấy không mấy khi trả lời tin nhắn của tôi nữa. Tuy nhiên, hàng tháng, tôi vẫn cố dành chút thời gian tới thăm cửa hàng cũng như thăm em.

Đến giờ, khi tôi cảm thấy bản thân đã đủ kinh nghiệm cũng như trải nghiệm, tôi quyết định về quê, một phần để chăm lo, báo hiếu cho cha mẹ, một phần để kinh doanh, mở một cửa hàng nhỏ ở quê nhà. Đến bây giờ như lời hẹn, mỗi tháng tôi vẫn đến thăm em, thăm nơi mình từng yêu bằng cả trái tim, cống hiến từng chút một. Tôi biết tình yêu của mình có lẽ sẽ không được đền đáp, nhìn thấy người mình yêu được ở bên một người tốt hơn mình, có lẽ sẽ tốt hơn, làm một người anh trai đến suốt đời này. Hoặc có khi, chỉ là một ánh sáng le lói, một cơ hội nhỏ nhoi trong vài năm nữa.

Minh Phú