Tôi có tham vọng biến sếp thành của mình

Tôi cảm thấy áy náy với vợ con sếp nhưng không kìm được muốn gần sếp hơn.

Cách đây nửa năm tôi nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với sếp trực tiếp. Tôi cố gắng kéo giãn khoảng cách của mình và sếp nhưng không thành công, càng ngày tôi càng nhớ nhiều hơn. Tôi ngoài 30 tuổi, độc thân, có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, nhan sắc ở mức khá, tính cách khá dễ chịu và không có niềm tin vào hôn nhân. Sếp hơn tôi vài tuổi, đã lập gia đình. Vợ sếp rất xinh xắn và giỏi giang, hai bé con ngoan ngoãn, học giỏi.

Đồng hành cùng sếp từ những ngày hàn vi, bản chất của tôi là không có nhiều tham vọng, đi làm chỉ với mục tiêu đỡ buồn chán. Nhưng với sự tận tâm hỗ trợ của sếp, tôi thành người tích cực, góc nhìn mở rộng, lạc quan hơn và cũng tham vọng rất nhiều. Đầu tiên chỉ là tham vọng cùng sếp tạo ra những dự án mới, cùng nhau kiếm tiền. Nhưng dần dần tôi tham vọng biến sếp thành của mình. Tôi cảm thấy áy náy với vợ con sếp nhưng không kìm được muốn gần sếp hơn. Mong các độc giả cho tôi lời khuyên nên làm gì với tình cảm của mình.

Phương Ly