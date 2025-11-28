Yêu đơn phương chị gái vợ

Ban đầu tôi chỉ nghĩ mình thương hại vì những điều không may đến với chị, càng ngày càng muốn bù đắp cho chị nhiều hơn.

Tôi 27 tuổi, chủ một doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành thực phẩm, có vợ và bé gái 2 tuổi. Tôi yêu và cưới vợ tính đến nay đã 5 năm, khoảng thời gian đó bà xã là người hỗ trợ tôi trong công việc kinh doanh. Từ khi vợ bầu được sáu tháng, mọi công việc đó nhường lại cho chị vợ tôi tiếp quản. Chị vợ bằng tuổi tôi, đã ly dị. Tôi biết chị vợ trước khi gặp vợ, nhờ sự giới thiệu của chị mà chúng tôi nên duyên vợ chồng. Chị hỗ trợ tôi trong công việc rất nhiều, chẳng bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì. Thời gian tôi gặp chị nhiều hơn cả gặp vợ, chúng tôi chia sẻ nhiều về cuộc sống, công việc cũng như lý do chị ly dị.

Càng ngày tình cảm tôi dành cho chị càng nhiều, dù biết chúng tôi chỉ là hai đường thẳng song song. Nếu so sánh, vợ tôi hơn chị rất nhiều mặt. Vợ tôi là em gái trong gia đình nên được cưng chiều từ nhỏ, học đại học xong lấy tôi, tôi rất thương và chiều vợ. Còn chị từ nhỏ đã phải thay cha mẹ chăm lo các em, lấy chồng lại gặp người không ra gì. Ban đầu tôi chỉ cho đó là sự thương hại vì những điều không may đến với chị, rồi càng ngày càng chỉ muốn là người bù đắp cho chị những thứ chị xứng đáng được nhận. Tôi chỉ biết đứng sau lưng âm thầm quan sát cuộc sống của chị, mong chị gặp được những thứ tốt đẹp trong tương lai. Tôi phải làm sao đây?

Hưng Thịnh