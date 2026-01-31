Yêu đơn phương chị đồng nghiệp đã có bạn trai

Tôi hiểu chị đã có người yêu, không làm gì sai với chị nhưng lại chẳng thể quên được chị.

Tôi 25 tuổi, sang chỗ làm này được hai tháng. Ở đây có chị đồng nghiệp lớn hơn hai tuổi, đã có bạn trai. Trong quá trình làm việc, trêu đùa, tôi và chị dần chia sẻ nhiều niềm vui, nỗi buồn. Ngay từ những ngày đầu, tôi đã có cảm tình với chị. Chúng tôi làm việc chung mỗi ngày, rồi thật sự có tình cảm với chị lúc nào không hay. Dường như chị cũng chút thiện cảm với tôi.

Khi nghe tin chị đã có bạn trai, lòng mình như bị cắt vào. Công việc mỗi ngày mang lại nhiều áp lực, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được làm chung và vui đùa cùng chị, tôi lại có thêm động lực để cố gắng. Trước đến nay, tôi chưa từng có cảm xúc lạ như vậy với bất kỳ ai, từ lúc đó tôi biết chắc mình đã thích chị.

Tôi hiểu chị đã có người yêu, không làm gì sai với chị nhưng lại chẳng thể quên được chị. Tôi rất bối rối, không biết phải làm sao với tình cảm này. Có những lúc tôi nghĩ đến chuyện xin nghỉ để tránh gặp chị nhưng không đủ can đảm rời xa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hoàng Hải