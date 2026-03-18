Yêu cô gái xây dựng hình ảnh quá hoàn hảo

Liệu tình yêu online có thực sự đáng tin, hay tất cả chỉ là sự cô đơn được che đậy bằng màn hình?

Tôi 23 tuổi, sinh viên năm cuối ở Hà Nội. Cách đây một năm, tôi quen một cô gái qua mạng. Chúng tôi nói chuyện mỗi ngày, gọi video liên tục, thậm chí đã gặp gia đình hai bên sau ba tháng. Mọi thứ tiến triển quá nhanh, tôi tin mình đã tìm được "người đó".

Rồi tôi phát hiện nhiều chi tiết về quá khứ không giống những gì cô ấy đã kể. Không phải lừa tiền, không phải phản bội, chỉ là... tôi nhận ra mình đang yêu một phiên bản được xây dựng quá hoàn hảo. Tôi nhận ra mình đang nghiện cảm giác được quan tâm hơn là thực sự hiểu người kia.



Hiện tại, tôi muốn làm quen với người trưởng thành hơn, không vội vàng, thế nhưng tôi cũng sợ lại rơi vào vòng lặp cũ. Liệu tình yêu online có thực sự đáng tin, hay tất cả chỉ là sự cô đơn được che đậy bằng màn hình?

Duyên Quỳnh