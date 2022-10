Yêu cầu xác định trách nhiệm khi thành phố lớn bị ngập lụt

Nhiều thành phố lớn được đầu tư hiện đại bất ngờ bị ngập lụt, nguyên nhân do đâu và trách nhiệm thuộc về ai, đại biểu Hoàng Đức Thắng băn khoăn.

Phát biểu tại phiên thảo luận ở Quốc hội ngày 27/10, ông Hoàng Đức Thắng (Phó đoàn Quảng Trị) nói, các thế hệ đi trước đã đúc kết "nhất thủy, nhì hỏa", nhưng công cuộc phòng thủy, phòng hỏa hiện nay còn nhiều bất cập. Hạ tầng kinh tế, kỹ thuật được đầu tư lớn, nhưng chưa đủ trước biến đổi khó lường của thời tiết, khí hậu cực đoan. Hiểm họa "nhất thủy" luôn trực chờ, đe dọa.

Theo ông Thắng, khi thiết kế kỹ thuật công trình hạ tầng kinh tế đô thị, các đơn vị ít chú ý đến thoát nước, thoát lũ. Hoặc vì lợi ích trước mắt, các cơ quan bỏ qua những hệ lụy có thể xảy đến trong dài hạn. Mỗi con đường mở ra như những đê chắn nước, ngăn thoát lũ, mỗi khu dân cư, công trình đô thị mọc lên luôn rình rập sự quá tải của hệ thống thoát nước.

"Như vậy không ngập úng mới là chuyện lạ. Nhưng trách nhiệm thuộc về ai, giải pháp nào cho vấn nạn này", đại biểu tỉnh Quảng Trị đặt câu hỏi.

Đại biểu Hoàng Đức Thắng nói về ngập lụt Đại biểu Hoàng Đức Thắng phát biểu tại Quốc hội. Video: THQH - Lộc Chung

Theo ông, Việt Nam có chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 với mục tiêu đầy tham vọng. Nhưng dường như sự đầu tư và quyết tâm chưa tương xứng với sức tàn phá của thiên nhiên ngày càng khốc liệt. Vì vậy, ông Thắng đề nghị Chính phủ rà soát, đánh giá đầy đủ tổng thể hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu để nhanh chóng có giải pháp căn cơ, chiến lược bài bản.

Trước mắt, Chính phủ cần tập trung nguồn lực giải quyết bài toán về chống ngập lụt tại đô thị; xói lở, sạt ở miền núi, ven biển, ven sông. Trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành, vùng, địa phương nhất thiết phải đặt trọng tâm nhiệm vụ phát triển đi đôi với thích ứng với biến đổi khí hậu; dự báo tầm nhìn dài hạn, giải pháp khả thi nhất và xem đây chính là động lực cho sự tăng trưởng.

Bà Lê Đào An Xuân (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên) trăn trở khi thiệt hại do thiên tai gây ra trong 9 tháng đầu năm nay hơn 6.600 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm trước. Thiên tai liên tục do biến đổi khí hậu, khai thác rừng phòng hộ quá mức, trong khi rừng có vai trò phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ thực vật, dòng chảy đất, giảm tác động của lũ lụt.

"Phần đông chúng ta hiểu rừng là trảng cây chứ chưa quan tâm đến hệ sinh thái, điều đó lý giải vì sao có rừng nhưng vẫn xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở ngày càng nhiều và khốc liệt hơn", bà Xuân nói, cho rằng cách trồng rừng độc canh, khai thác sớm như hiện nay không tạo được liên kết sinh thái, làm mất khả năng giữ đất, nước.

Nguồn tài chính huy động để thích ứng, giảm thiểu thiên tai còn hạn chế, chủ yếu từ ngân sách nhà nước. Khu vực tư nhân chưa sẵn sàng và thiếu cơ chế tham gia. Doanh nghiệp thiếu nguồn lực thích ứng với biến đổi khí hậu và đầu tư công nghệ sạch.

Đại biểu Lê Đào An Xuân. Ảnh: Media Quốc hội

Nữ đại biểu đề nghị các ngành, địa phương coi rừng là lá chắn biến đổi khí hậu. Nhà nước cần thay đổi ngay định mức về khoán trồng và bảo vệ rừng; bổ sung chính sách trồng rừng gỗ lớn; hạn chế khai thác sớm, trắng rừng để cây đủ sức giữ đất, nước.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh đề nghị xây dựng chương trình đầu tư tầm quốc gia để ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giai đoạn 2016-2020, chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đã đầu tư 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA cho 144 dự án.

Tuy nhiên, giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho thấy phần lớn nguồn lực này dùng để thích ứng như xây dựng hồ chứa, hệ thống thủy lợi, kè, cống ngăn mặn... Tỷ trọng đầu tư cho giảm phát thải nhà kính rất nhỏ. Nhiều dự án chậm, chưa đạt tiến độ, quy mô nhỏ, chưa tính đến yếu tố liên vùng.

Ngân hàng thế giới ước tính biến đổi khí hậu khiến Việt Nam thiệt hại 10 tỷ USD năm 2020, tương đương 3,2% GDP. Nếu không có biện pháp, Việt Nam có thể thiệt hại 12-14,5% GDP mỗi năm do biến đổi khí hậu vào năm 2050. Việt Nam cần đầu tư 368 tỷ USD để ứng phó biến đổi khí hậu. "Vì vậy, cử tri mong có chương trình mang tầm quốc gia để huy động nguồn lực ứng phó với biến đổi khí hậu", ông Tuấn Anh kiến nghị.

Ngày 14/10, mưa lớn suốt 6 giờ do hoàn lưu trước bão Sơn Ca khiến cả thành phố Đà Nẵng ngập chưa từng có (0,5-1,5 m), một số nơi ở quận Liên Chiểu ngập gần 2 m. Tình trạng ngập lụt cũng thường xuyên xảy ra tại Hà Nội, TP HCM khi mưa lớn kéo dài.

Viết Tuân