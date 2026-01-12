Yêu cầu 'triệu hồi các lô hàng không đảm bảo an toàn' vụ Đồ hộp Hạ Long

Cơ quan quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hải Phòng báo cáo, truy xuất và triệu hồi các lô sản phẩm vụ thịt bẩn của Công ty Đồ hộp Hạ Long.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cung cấp thông tin liên quan vụ việc 130 tấn thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Theo đó, Cục yêu cầu Sở báo cáo công tác quản lý an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh đã thực hiện với doanh nghiệp này. Đồng thời, cơ quan chức năng địa phương cần giám sát việc điều tra, truy xuất và triệu hồi các lô hàng không đảm bảo an toàn để xử lý vi phạm.

Địa phương cũng cần tăng kiểm tra, giám sát hoạt động hậu kiểm với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Một số sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long trên kệ một cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội, trưa 8/1. Ảnh: Việt Hưng

Liên quan tới vụ thịt bẩn của Công ty Đồ hộp Hạ Long, ngày 12/1, Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm Hải Phòng yêu cầu các đơn vị siết chặt quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng thịt, từ giết mổ, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ trên thị trường.

Các đoàn kiểm tra liên ngành được giao giám sát chặt cơ sở giết mổ, chợ dân sinh, điểm kinh doanh nhỏ lẻ và xử lý nghiêm hành vi buôn bán thịt không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó có nguy cơ nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Cách đây hai ngày, Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên liên quan đến trách nhiệm quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Theo điều tra, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 ôtô chở 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp, trong các ngày 6-7/9/2025. Ngoài ra, một số sản phẩm khác của công ty cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Nhà chức trách xác định số thịt nhiễm bệnh được thu gom từ các đầu mối tại tỉnh Hưng Yên, không có giấy tờ hợp pháp.

Thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, tiền thân của Halong Canfoco là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Năm 2021, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán với mã CAN.

Sau gần 70 năm, Halong Canfoco đang sản xuất hàng loạt sản phẩm như xúc xích, đồ hộp, hàng đông lạnh... phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Doanh nghiệp này có 3 nhà máy, đặt tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Tháp.

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng nằm ở số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền. Nhà máy này rộng hơn 57.100 m2. Quy mô sản xuất thực phẩm, hải sản với công suất 4.440 tấn mỗi năm. Trong đó, công suất thịt hộp 1.179 tấn, cá hộp 71 tấn, chả giò 109 tấn, xúc xích 2.202 tấn, hạt sen đóng hộp 495 tấn, rau quả đóng hộp 384 tấn.

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng thông báo dừng sản xuất từ ngày 12/1.

Trước đó, nhiều siêu thị, cửa hàng tạp hóa đã chủ động dừng bán, nhận trả hàng và hoàn tiền cho khách mua pate, cá ngừ hộp của Đồ hộp Hạ Long, dù phía doanh nghiệp chưa đưa ra bất kỳ động thái, chính sách nào về thu hồi sản phẩm.

Gia Chính - Lê Tân