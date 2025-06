Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động giết mổ động vật trên cả nước

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ động vật và cho dừng hoạt động nếu không đảm bảo.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến vừa yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chấn chỉnh quản lý hoạt động giết mổ, quy trình kiểm soát giết mổ động vật nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Với cơ sở chưa được cấp phép hoạt động, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất, phụ gia bị cấm, Bộ yêu cầu cho dừng hoạt động.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các tỉnh, thành có chính sách ưu tiên triển khai xây dựng mạng lưới giết mổ tập trung bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; phối hợp với đơn vị thú y, y tế, công an, quản lý thị trường.

Lợn chết nằm trên ôtô tải trước lò mổ. Ảnh: Công an Quảng Trị

Các yêu cầu trên được đưa ra sau khi gần đây xuất hiện tình trạng giết mổ lợn bệnh, lợn chết, lợn mắc bệnh truyền nhiễm như dịch tả châu Phi, tai xanh mang bán cho các cơ sở chế biến, kinh doanh.

Đơn cử như vụ bắt giữ xe chở 180 lợn bệnh, lợn chết đi tiêu thụ ở Hà Tĩnh ngày 30/5, vụ xe chở nhiều lợn đến lò mổ ở Quảng Trị ngày 3/6; vụ cựu nhân viên Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam tố sai phạm tại cửa hàng C.P. FreshShop Mỹ Xuyên, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Vụ việc tại Công ty C.P đang được cơ quan công an điều tra, xác minh làm rõ.

Gia Chính