Yêu cầu báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước ngày 25/12

Sở Nội vụ tại 34 tỉnh, thành phải tổng hợp tình hình tiền lương, nợ lương và kế hoạch thưởng Tết năm 2026 của doanh nghiệp, gửi Bộ Nội vụ trước ngày 25/12.

Theo công văn Bộ Nội vụ vừa ban hành, các địa phương được yêu cầu khảo sát mức lương, nợ lương, phương án thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch 2026; đồng thời đề nghị doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng dựa trên kết quả kinh doanh năm 2025, thông báo công khai cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Sở Nội vụ phối hợp với Công đoàn và Ban quản lý các khu công nghiệp nắm tình hình việc làm, đời sống công nhân, chủ động xây dựng phương án phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trong dịp Tết.

Công nhân May 10 (Hà Nội) nhận lì xì ngày đầu trở lại nhà máy sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch. Ảnh: Ngọc Thành

Số liệu năm trước cho thấy mức thưởng bình quân Tết Dương lịch 2025 đạt 1,46 triệu đồng mỗi người, tương đương 79% so với năm 2024. Thưởng Tết Ất Tỵ đạt bình quân 7,7 triệu đồng; mức cao nhất lên đến 1,8 tỷ đồng, dành cho quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở TP HCM.

Theo quy định hiện hành, thưởng là khoản doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào kết quả kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc. Quy chế thưởng do doanh nghiệp ban hành và công bố công khai sau khi tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động.

Tiền lương bình quân năm 2024 đạt gần 8,9 triệu đồng mỗi tháng, tăng 4% so với năm trước. Từ ngày 1/1/2026, lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng 250.000-350.000 đồng. Mức mới lần lượt là: vùng I 5,31 triệu đồng; vùng II 4,73 triệu; vùng III 4,14 triệu; vùng IV 3,7 triệu đồng mỗi tháng. Đây là mức thấp nhất để doanh nghiệp làm căn cứ thỏa thuận và trả lương.

Kết quả điều tra lao động - tiền lương trong doanh nghiệp cho thấy 22% đơn vị chỉ điều chỉnh thang, bảng lương phục vụ đóng bảo hiểm xã hội; hơn 45% điều chỉnh cả thang bảng lương và mức chi trả thực tế; 5,3% điều chỉnh theo cách khác; 27% không điều chỉnh do mức lương hiện trả đã cao hơn lương tối thiểu vùng.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày, từ 14 đến 22/2 (ngày 27 tháng chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng giêng). Người lao động làm thêm giờ, làm ban đêm trong dịp lễ Tết được trả lương tối thiểu bằng 300% theo quy định.

Hồng Chiêu