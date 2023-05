Yêu cầu ba tỉnh cấp 9,1 triệu m3 cát cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long ưu tiên cung cấp 9,1 triệu m3 đất đắp nền cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau để bảo đảm tiến độ.

Nội dung nêu trong công văn của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, ngày 31/5. Động thái được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm cát khiến tiến độ thi công tuyến cao tốc quan trọng nhất miền Tây bị chậm.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang lót vải chờ cát đắp nền, giữa tháng 5. Ảnh: Cửu Long

Theo đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long bố trí ngay nguồn cát đắp nền cho dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau (thuộc dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau).

Ba tỉnh được giao chỉ đạo cơ quan chuyên môn, địa phương liên quan xác định cụ thể vị trí các khu vực mỏ, sớm triển khai các bước cần thiết để cung cấp vật liệu cho các dự án. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải, Tài nguyên - Môi trường có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thiện thủ tục khai thác cũng như nâng công suất khai thác mỏ.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chính phủ có công văn yêu cầu 3 tỉnh trên phân bổ nguồn cát phục vụ dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang triển khai. Cụ thể, tổng nhu cầu cát cho dự án này là hơn 18 triệu m3. Riêng năm 2023, cần khoảng 9,1 triệu m3. Trong đó, Vĩnh Long cung cấp 2,5 triệu m3, An Giang và Đồng Tháp mỗi tỉnh 3,3 triệu m3.

Hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đồ họa: Mạnh Cường

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết tính đến giữa tháng 5, dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau mới đạt tiến độ 2,9% (chậm 1,5% so với kế hoạch); tuyến Cần Thơ - Hậu Giang hoàn thành 2,5% (chậm 3,3% so với dự tính). Nguyên nhân chính khiến tiến độ toàn dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chậm là do khan hiếm cát. Trong khi đó, theo rà soát của Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải), các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long có đủ nguồn cung cấp ngay các mỏ vật liệu cát cho dự án.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được xem là tuyến quan trọng nhất Đồng bằng sông Cửu Long khi kết nối nhiều tỉnh, thành. Điểm đầu dự án tại nút giao IC2 (nút giao nối vào quốc lộ 91 – Nam Sông Hậu, TP Cần Thơ), điểm cuối nối tuyến tránh TP Cà Mau. Công trình khởi công ngày 1/1, dự kiến đưa vào sử dụng đầu năm 2026.

Giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư hơn 27.200 tỷ đồng, rộng 17 m, 4 làn, chia làm hai dự án thành phần: Cần Thơ – Hậu Giang dài 36,7 km, vốn đầu tư trên 9.700 tỷ đồng; đoạn Hậu Giang – Cà Mau dài 72,8 km, vốn gần 17.500 tỷ đồng.

An Bình