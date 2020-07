Yêu bạn của tình cũ

Tôi 27 tuổi, nữ, sống ở Hà Nội. Tôi khá khó tính, chăm chỉ, xinh xắn nên khá nhiều người theo đuổi.

Tôi từng có một mối tình thời sinh viên, hai đứa yêu nhau từ khi chưa có gì, được 4 năm thì chia tay. Lý do một phần đến từ việc tôi không chịu được cảnh anh rượu chè đổ đốn, gia đình rất phức tạp, không lo cho sự nghiệp, ra trường vài năm vẫn đi làm lương 4-5 triệu/tháng.

Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện anh nói dối, ham chơi bên ngoài và không còn đặt gia đình ở vị trí ưu tiên để ổn định cuộc sống. Nói chung lúc yêu nhau, dù anh rất yêu tôi nhưng ai cũng nói tôi quá khổ. Tuy vậy, chia tay xong tôi cũng cố gắng bước tiếp và không hận thù gì dù buồn suốt thời gian dài. Chúng tôi chia tay hơn 3 năm rồi, anh đã có vợ con, tôi vẫn vậy, chẳng yêu thêm ai vì cũng ngại chia ly rồi đau khổ.

Khoảng một năm trước, tôi sa vào tình cảm với một người, éo le thay đó lại là bạn của người cũ. Anh hơn tôi hai tuổi, tôi có gặp vài ba lần nhưng không để ý dù anh rất cao to, đẹp trai. Anh bắt chuyện và theo đuổi tôi, sau đó tôi mới biết. Anh tự thú nhận rằng đã để ý tôi từ rất lâu nhưng phải đến thời gian đó mới dám nhắn tin. Anh lại là người rất phấn đấu cho sự nghiệp, có cố gắng và tham vọng trong công việc nên 5-6 năm rồi không hề yêu ai.

Lúc đầu, tôi không muốn mở lòng, có nói trước do không muốn rơi vào tình cảnh khó xử. Rồi anh chân thành và quan tâm tôi nên cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau. Anh đưa tôi đi gặp bạn bè, đi ăn cùng bạn thân, chúng tôi hợp và chia sẻ với nhau mọi điều. Anh quan tâm, rất đàn ông và chiều chuộng tôi. Ở cạnh anh, tôi cảm thấy mình được bao bọc và không cần mạnh mẽ nữa. Anh cũng nói đó là điều cảm thấy hạnh phúc nhất khi bên tôi. Nói thêm rằng, hồi đại học, anh khá thân với người cũ của tôi do chơi chung nhóm, có điều anh sống khép kín, ít kể chuyện tình cảm với ai. Anh không phải xuất thân giàu có gì nhưng là một người cực kì cầu tiến, mẫu người trước giờ tôi vẫn thích. Hai đứa tìm hiểu, quan tâm nhau, đúng lúc tình cảm bắt đầu tiến triển sâu đậm thì anh muốn dừng lại.

Tôi như phát điên vì không tìm được lý do. Tôi tìm tới anh, anh đều trốn tránh, trong khi không có người thứ ba, anh chỉ lao đầu vào công việc. Tôi vì không muốn trở thành cô gái lụy tình nên cũng chỉ níu kéo hết sức một thời gian rồi quyết định buông. Suốt một năm qua anh lại nhiều lần tìm tới tôi, có hôm đứng dưới nhà tôi suốt một đêm mà tôi không gặp, hỏi lý do thì anh không nói. Dần dần tôi đoán được lý do, một vài lần anh hỏi tôi về người cũ, sợ tôi đến với anh chỉ để trả đũa người cũ. Cộng với việc tôi đoán do một vài lần có gay gắt chuyện anh uống rượu (giống người cũ). Về phía anh cũng khó để thú nhận với mọi người (bao gồm cả bạn chung) về việc anh đang yêu người cũ của bạn. Anh khá thành công trong công việc, mối quan hệ cũng nhiều, anh và người cũ của tôi vẫn làm cùng ngành.

Dần dần, dù hiểu nhưng tôi cũng chẳng trách và cũng không mong quay lại. Đối với tôi, dừng lại có khi cũng là quyết định đúng. Có điều sau đó tôi lại càng sợ yêu, chỉ chú tâm vào công việc, cũng không có cảm xúc thêm với ai. Cho tới hôm trước, trong một lần đi hẹn hò một đối tượng bị gán ghép, tôi chán nản trở về nhà. Giữa đêm, anh lại tới tìm tôi và lần này tôi quyết định gặp. Chúng tôi ngồi cùng nhau ở nơi kỷ niệm cũ, tôi nhận ra cả hai đều còn tình cảm quá nhiều mà không dám đến với nhau. Chúng tôi lại nắm tay nhau tự nhiên như chưa có gì xảy ra. Đáng buồn là, rồi hai đứa lại tạm biệt nhau, quay trở về thực tế. Tự nhiên tôi có chút không cam tâm, tại sao cái bóng quá khứ lại ám ảnh, ảnh hưởng tới tương lai và hiện tại của tôi quá nhiều như vậy?

Tôi không thấy mình làm gì sai, anh cũng vậy. Tôi chẳng cướp chồng, không ngoại tình, không suy đồi đạo đức, vậy mà yêu đương lại như một điều sai trái. Tôi quyết định nhắn tin hẹn gặp người cũ, vừa để giải thoát cho cả hai, vừa để tự nhận về mối quan hệ này. Tôi làm vậy cũng chẳng phải mong tiếp tục với người kia, nhưng cảm thấy tình cảm của mình xứng đáng một sự minh bạch. Hiện tại tôi rất rối, tình cảm dành cho đối phương nhiều mà không biết làm thế nào để tiếp tục hay dứt bỏ. Tình cảm đôi khi là mù quáng nên tôi rất muốn nghe ý kiến của mọi người.

Xin nói thêm, giữa tôi với anh không có gì để lợi dụng nhau. Gia cảnh tôi bình thường, chuyện vượt quá giới hạn giữa cả hai cũng chưa nên mọi thứ đơn thuần chỉ là về tình cảm. Cảm ơn mọi người.

Phương

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.