Yêu anh, em sẽ thấy rất xứng đáng

Anh sinh năm 1989, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Bách khoa TP HHCM, làm trưởng bộ phận thẩm định chất lượng của một công ty tại TP HCM. Công việc ổn định, cuộc sống của anh lành mạnh, sạch sẽ, gọn gàng, đơn giản và độc thân vui tính đúng nghĩa.

Bạn bè hay nói anh hiền lành, dễ gần, ngoại hình sáng, khá hòa đồng, thân thiện và cầu tiến. Sau nhiều năm miệt mài với công việc và học hành, giờ anh muốn tìm một người để cùng chia sẻ những điều giản dị và thú vị trong cuộc sống. Anh không tìm điều gì quá cao xa, chỉ mong gặp được em - một người nhỏ tuổi hơn anh, có ngoại hình, thật thà, nghiêm túc, đang sống tại TP HCM - để cùng nhau bắt đầu hành trình mới.

Anh tin rằng tình yêu đẹp và bền lâu không cần quá nhiều điều kiện, chỉ cần hai người biết lắng nghe, thấu hiểu, trân trọng và vì nhau. Nếu em cũng đang tìm một bờ vai vững chãi, một người đàn ông tử tế và nghiêm túc để cùng du lịch, nấu ăn, san sẻ ngọt bùi, chúng ta hãy cho nhau cơ hội nhé, em.

