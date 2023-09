Yen xuống thấp nhất 10 tháng so với USD

Giá yen tiến sát 148 yen đổi một đôla Mỹ, khiến giới chức Nhật Bản cảnh báo can thiệp để giải quyết đầu cơ.

Cách đây vài giờ, giá yen xuống thấp nhất kể từ tháng 11/2022 so với USD, khi một USD đổi được 147,8 yen. Việc này khiến quan chức hàng đầu về tiền tệ của Nhật Bản lên tiếng cảnh báo về đầu cơ.

"Nếu những động thái này còn tiếp diễn, chính phủ sẽ giải quyết bằng biện pháp phù hợp, không loại trừ lựa chọn nào cả", Thứ trưởng tài chính Masato Kanda Masato Kanda cho biết trước báo giới hôm 6/9.

Tuyên bố này giúp yen tăng giá nhẹ, lên 147,3 yen đổi một USD, khi thị trường cân nhắc khả năng Tokyo can thiệp. Nhưng sau đó, USD lại tiếp tục mạnh lên, chạm 147,8 yen một đôla Mỹ.

Diễn biến tỷ giá USD/JPY một năm qua. Đồ thị: Reuters

USD cũng tăng giá so với các tiền tệ lớn khác. Euro hôm 5/9 xuống thấp nhất 3 tháng so với đôla Mỹ, tại 1 EUR đổi 1,07 USD. Bảng Anh cũng xuống đáy 3 tháng, khi đổi được 1,25 USD.

Kanda cho biết tiền tệ nên biến động theo hướng phản ánh các yếu tố kinh tế nền tảng. Tuy nhiên, yen năm ngoái và năm nay đều có biến động mạnh. Giới chức đang theo dõi sát thị trường, với mức độ khẩn trương cao.

"Những diễn biến này khiến các doanh nghiệp và hộ gia đình cảm thấy bất ổn. Điều này có tác động tiêu cực lên nền kinh tế", ông nói.

Yen đã mất giá vài phiên gần đây, nhưng giới chức Nhật Bản chưa hành động. Họ chỉ thường xuyên lặp lại tuyên bố lo ngại về biến động lớn của nội tệ.

Yen yếu đi trong bối cảnh Nhật Bản duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức -0,1% và trần lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 0%. Động thái này trái ngược với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), khiến nhà đầu tư bán đồng tiền này để chuyển sang các kênh khác cho lợi nhuận cao hơn.

Năm ngoái, Nhật Bản chi 62 tỷ USD can thiệp sau khi giá nội tệ mất 2 yen một USD chỉ trong 24 giờ. "Hôm nay, giá giảm hơn 1 yen qua đêm, làm tăng lo ngại về việc can thiệp. Tuy nhiên, họ chưa thể can thiệp thực sự vì thị trường cho rằng mốc 150 yen một USD mới có thể khiến giới chức hành động", Tsutomu Soma – nhà phân tích tiền tệ tại Monex nhận định.

Hà Thu (theo Bloomberg)