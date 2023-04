Yến Vy: 'Tôi tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 44'

Diễn viên Yến Vy cho biết sau đổ vỡ, cô sống độc thân ở tuổi 44, chăm làm thiện nguyện.

Hôm 7/4, sau khi từ Mỹ về nước, diễn viên cùng mẹ trao quà từ thiện cho 500 hộ nghèo tại chùa Long Nghĩa, Cần Đước, Long An. Yến Vy nói nhiều năm qua, cô và gia đình theo đuổi các hoạt động cộng đồng. Năm nay, họ chọn Long An - nơi an nghỉ của cha cô - làm địa điểm phát gạo thiện nguyện.

Yến Vy (phải) cùng mẹ đi làm thiện nguyện tại chùa ở Long An khi về nước gần đây. Ảnh: Tử Văn

Sống độc thân không con cái, cô dồn tình thương chăm sóc gia đình, lo cho em ruột sắp đón bé đầu lòng. "Sự chở che, kiên nhẫn của gia đình từng là động lực giúp tôi tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Sau sóng gió, tôi học cách san sẻ với những mảnh đời khó khăn, mong lòng tốt được lan tỏa", cô cho biết.

Thời gian rảnh, cô tìm đến Phật pháp, thường đi chùa, đọc kinh. Diễn viên cho biết lời giảng trong các bài thuyết pháp giúp cô được an ủi, nhẹ lòng. Mỗi lần gặp biến cố, cô thường nhớ đến lời dặn của một sư thầy: "Hiểu được nặng mới biết sống nhẹ. Hiểu được khổ mới biết sống vui. Hiểu được nhanh mới dần sống chậm. Phải trải qua nhiều việc ta mới biết đặt xuống để sống cho nhẹ nhàng".

Hai tuần về nước, cô tranh thủ dạo quanh TP HCM, thăm lại các bạn diễn trong đoàn kịch cũ. Yến Vy cũng lên kế hoạch trở lại với thời trang, chụp hình áo dài cho nhà thiết kế Minh Châu. Cô không nhận lời đóng phim nào do lịch trình ở Việt Nam ngắn, phải về Mỹ sớm để thu xếp công việc.

Nhan sắc tuổi 44 của diễn viên Yến Vy. Ảnh: Tử Văn

Diễn viên cho biết dù rời xa phim trường, cô có âm nhạc bầu bạn. Ở Mỹ, Yến Vy thường đi hát cho cộng đồng người Việt mỗi dịp cuối tuần. "Có lúc, tôi từng nghĩ khó thể quay lại với nghề diễn. Rồi tôi nhận ra, âm nhạc xoa dịu những niềm đau, giúp tôi lạc quan, yêu đời hơn. Tôi chưa bao giờ từ bỏ sân khấu bởi luôn nặng lòng với nghiệp diễn", cô nói. Sắp tới, diễn viên dự tính thu âm một số ca khúc trữ tình và phát hành MV.

Yến Vy có tên đầy đủ là Đinh Thoại Yến Vy, sinh năm 1979. Cô bước vào làng giải trí với danh hiệu á hậu tại cuộc thi Triển vọng điện ảnh của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào năm 1997. Năm 2001, Yến Vy tham gia nhiều lĩnh vực như người mẫu, ca sĩ. Cô được nhớ đến qua các phim Biển hát, Bến nước đời người, Saigon Love Story, Đâu phải vợ người ta, Đêm Bến Tre, Biển trời mênh mang. Cuối năm 2009, Yến Vy kết hôn với một Việt kiều và sang Mỹ định cư. Từ đó, người đẹp hạn chế hoạt động nghệ thuật để kinh doanh, thỉnh thoảng nhận show ca hát của người quen.

Yến Vy trong phim truyền hình "Bến nước đời người" (2001) Yến Vy trong phim truyền hình "Bến nước đời người" (2001). Video: Youtube phim Việt Nam cũ

Mai Nhật