Yên Tử tĩnh lặng trong mùa dịch

Chùa Hoa Yên là ngôi chùa to và cổ kính nhất ở Yên Tử, tọa lạc ở độ cao 535 m so với mực nước biển. Chùa được khởi dựng từ thời nhà Lý, lấy tên là Phù Vân. Trên 700 năm trước, đây chỉ là một thảo am rất nhỏ - nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông giảng đạo, khi đó Phật hoàng đổi tên thành Vân Yên. Cả ba vị sư tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đều trụ trì tại chùa này. Đến đời nhà Lê, vua Lê Thánh Tông tới đây vãn cảnh thấy hoa lá xanh tươi, sương khói la đà, liền đổi tên thành chùa Hoa Yên.