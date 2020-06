Yên ngựa nguyên vẹn 1.600 năm tuổi bằng gỗ

Mông CổYên ngựa cổ xưa chôn trong khu mộ của người Nhu Nhiên được chế tạo để phục vụ mục đích quân sự.

Yên ngựa gỗ cổ xưa được sử dụng cho mục đích quân sự. Ảnh: Archaeology.

Chuyên gia Nikolai Seregin tại Đại học bang Altai cùng đồng nghiệp công bố nghiên cứu về yên ngựa gỗ nguyên vẹn phát hiện tại Urd Ulaan Uneet, khu chôn cất trong hang ở độ cao hơn 1.300 mét so với mực nước biển, Archaeology hôm 2/6 đưa tin. Nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Bulletin of Archaeology, Anthropology and Ethnography.

Nhóm nhà khoa học cho rằng khu chôn cất tồn tại từ giữa thế kỷ 4 đến thế kỷ 5, thuộc về người Nhu Nhiên, nhóm dân du mục chiếm lĩnh vùng lãnh thổ rộng lớn ở Trung Á và thường xuyên xảy ra chiến tranh với các triều đại Trung Quốc. Người Nhu Nhiên được cho là những chiến binh máu lửa.

Chiếc yên được tìm thấy cùng một số vật dụng khác như cung tên, bao đựng tên bằng da có móc sắt và một chiếc bình gỗ vào năm 2015. Yên ngựa gỗ có các rãnh và chỗ hõm để gắn cung tên. Nó được thiết kế cho mục đích quân sự, Seregin cho biết.

Các nhà khoa học cũng tìm thấy hài cốt một con ngựa tại khu chôn cất, điều bất thường đối với mộ của người Nhu Nhiên. Có thể nó được chôn cùng để hộ tống người đã khuất sang thế giới bên kia, hoặc là vật hiến tế cho thần linh. Việc người Nhu Nhiên tiếp xúc với các bộ tộc từ dãy núi Altai có thể giải thích cho nghi thức chôn cất này, Seregin nhận định.

Thu Thảo (Theo Archaeology)