Yên Bái có thể tái ngập, nhiều nơi nguy cơ sạt lở cao

Lũ lên nhanh khiến nhiều khu dân cư khu vực trũng thấp ở Yên Bái nguy cơ cao ngập lụt; nhiều điểm tại Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Sơn La có thể sạt lở.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 18h, mực nước sông Thao tại Yên Bái ở cao trình 31,13 m, trên báo động hai 0,13 m. Dự báo, trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tiếp tục lên trên báo động ba.

Lũ lên nhanh khiến nhiều khu dân cư ở khu vực trũng thấp ở Yên Bái như phường Yên Ninh, Hồng Hà, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Nam Cường, Đồng Tâm, Hợp Minh, xã Tuy Lộc, Âu Lâu của thành phố Yên Bái có nguy cơ cao ngập lụt với độ sâu phổ biến 0,3-0,7 m, có nơi trên 1,5 m.

Giải cứu người dân khỏi vùng ngập ở Phường Minh Tân, TP Yên Bái ngày 9.9. Ảnh: Ngọc Thành

Nhiều nơi đối mặt với nguy cơ ngập úng, như huyện Trấn Yên có thị trấn Cổ Phúc, Quy Mông, Kiên Thành, Báo Đáp, Việt Thành; thị trấn Yên Bình của huyện Yên Bình; thị trấn Mậu A, Mậu Đông, Đông An, Đại Phác, Mỏ Vàng, Viễn Sơn, An Phú, An Thịnh, Yên Hợp của huyện Văn Yên.

Cơ quan khí tượng lý giải nước lũ trên sông Thao lên nhanh là do từ ngày 28/9 khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái có mưa lớn do tác động của vùng hội tụ gió tên độ cao 1.500-5.000 m. Chỉ tính riêng 24 giờ từ 15h ngày 30/9 đến 15h hôm nay lượng mưa ở Tả Giang Phình (Lào Cai) đã hơn 312 mm, Mỏ Vàng (Yên Bái) 320 mm, Cao Bồ (Hà Giang) 151 mm.

Nhiều nơi nguy cơ sạt lở cao

Mưa lũ những ngày qua cũng đã khiến một số nơi ở Yên Bái sạt lở, trọng tâm là huyện Văn Bàn. Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, 6 nhà đã bị hư hại trên 70% do sạt taluy dương. Chính quyền di dời khẩn cấp 67 hộ tại xã Viễn Sơn, Phong Du Hạ vì đồi xuất hiện vết nứt. Một số tuyến đường ở huyện này sạt lở khiến giao thông gặp khó. Riêng tuyến Đại Sơn đi Nà Hẩu có 12 điểm sạt, giao thông tê liệt.

Tại Lào Cai, sạt lở đã xảy ra ở nhiều khu vực, chia cắt giao thông. Như tuyến đường cứu hộ, cứu nạn xã từ Trịnh Tường đi Y Tí vừa khắc phục sau bão Yagi thì nay tiếp tục xói lở, giao thông tê liệt. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại đường tỉnh 155 tại xã Mường Hum, đường liên xã Nậm Chỏn đi Tả Cầu Liền, Séo Phìn Than.

Sạt lở tại quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, Hà Giang ngày 30/9. Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang

Ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch xã Phúc Khánh, cho biết mưa lớn liên tục từ tối 30/9 đến chiều nay khiến nước suối từ thượng nguồn dâng, nhiều khu vực có thể bị sạt lở. Trong ngày 1/10, chính quyền di dời hơn 100 hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở tại 13 thôn trên địa bàn tới nhà văn hóa, nhà họ hàng, những nơi an toàn hơn. Lực lượng ứng trực 24/24, tiếp tục vận động bà con chuyển đi nếu trời vẫn mưa lớn.

Riêng thôn Làng Nủ, nước lũ đẩy đất đá trên đồi tràn xuống đầu cầu khiến giao thông chia cắt, xe máy, ôtô không thể di chuyển qua, chỉ có thể đi bộ. "Mưa kéo dài khiến nước lũ tràn về, việc tìm kiếm 9 nạn nhân mất tích tạm gián đoạn do lượng bùn đất trôi về quá lớn, gây mất an toàn cho tổ máy xúc", ông Mạnh nói thêm.

Theo hệ thống cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét của Tổng cục Khí tượng Thủy văn lúc 18h, cả nước có 408 xã nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hầu hết ở khu vực các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Hà Giang. Riêng Yên Bái và Lào Cai cấp độ rủi ro lũ quét sạt lở đất ở cấp hai trên thang ba cấp.

Một số huyện có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất gồm Bảo Yên, Bắc Hà, Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn của tỉnh Lào Cai; Bắc Yên, Vân Hồ của tỉnh Sơn La; Lục Yên, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn của tỉnh Yên Bái; các huyện Bạch Thông, Ba Bể tỉnh Bắc Kạn; tỉnh Hà Giang là các huyện Vị Xuyên, Quang Bình, Xín Mần.

Hôm qua, mưa lớn tại Hà Giang dẫn tới lũ quét, sạt lở đất làm ba người chết, ba người mất tích, 9 người bị thương. Trong đó, tại quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh khoảng 25.000 m3 đất đá sạt lở làm sập bốn nhà dân, đẩy trôi nhiều ôtô. Đến chiều nay, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân, quốc lộ tại đây chưa thể lưu thông.

Trong đợt mưa lũ sau bão Yagi, Yên Bái là tỉnh ngập nặng với hơn 22.400 nhà bị ngập khi nhất đỉnh lũ trên sông Thao lúc 17h ngày 10/7 trên báo động ba 3,73 m, trên kỷ lục năm 1968 khoảng 1,3 m.

Gia Chính - Hoàng Phương