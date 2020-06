‘Yellow’ - bản hit đầu tay của Coldplay tròn 20 tuổi

Lời ca "Hãy nhìn những vì sao đang chiếu sáng vì em" lặp đi lặp lại trong "Yellow" - bản hit 20 năm trước của Coldplay.

Đĩa đơn Yellow nằm trong album phòng thu đầu tay Parachutes, phát hành ngày 26/6/2000 của nhóm Coldplay. Ca khúc có giai điệu và lời ca bay bổng, lãng mạn, được yêu thích phát ở các đám cưới. Trong chương trình radio Howard Stern show, giọng ca chính Chris Martin nói bài hát kể về sự hy sinh trong một mối quan hệ, không nhất thiết là tình yêu đôi lứa mà có thể là tình bạn, tình cảm gia đình. Ban đầu, khi sáng tác, Chris không tìm được một từ nào đặc biệt phù hợp với giai điệu và nội dung tổng thể của bài. Anh chợt nghĩ đến yellow - sắc vàng, tất cả thành viên còn lại đồng ý và Chris viết lại lời cho phù hợp từ đó.

‘Yellow’ - bản hit đầu tay của Coldplay MV "Yellow" - Coldplay.

"Look at the stars

Look how they shine for you

And everything you do

Yeah, they were all yellow

I came along

I wrote the a song for you

And all the things you do

And it was called yellow"

(Hãy ngắm nhìn những vì sao trong đêm

Nhìn xem chúng đang sáng rực rỡ vì em

Và mọi điều em làm

Đều ánh lên một sắc vàng

Tôi vượt ngàn trùng khơi

Tôi viết cho em một bản tình ca

Và mọi thứ thuộc về em

Đều ánh vàng rực rỡ)

MV Yellow được thực hiện bên một bờ biển phía Tây Nam nước Anh. Theo dự định, cả bốn thành viên của nhóm cùng xuất hiện. Tuy nhiên, đám tang của mẹ Will diễn ra trùng ngày quay MV, cuối cùng chỉ có một mình Chris lên hình. MV mở đầu với âm thanh chậm rãi, trầm lắng, Chris bước đi bên bờ biển lúc bầu trời còn u tối.

Giống nhiều bài hát khác của Coldplay, đến giữa ca khúc, âm thanh nhạc cụ bùng nổ với nhịp điệu dồn dập hơn, khi đó cả bầu trời bên bờ biển và gương mặt, giọng hát của Chris tươi sáng dần. Đến đoạn điệp khúc, giọng hát của Chris hòa quyện giọng bè của Jonny và Will trên nền nhạc phóng khoáng, giúp cả không gian bừng tỉnh, trở nên rạng rỡ. Tác giả đưa vào ca khúc những liên tưởng về cảm giác gần gũi, thân thuộc của con người khi yêu. Ai cũng có thể yêu một người hơn cả bản thân, vì hạnh phúc của người đó mà đánh đổi tất cả.

"Your skin, oh yeah, your skin and bones

Turn into something beautiful

Do you know?

For you, I’d bleed myself dry

For you, I’d bleed myself dry

It’s true

Look how they shine for you

Look how they shine for you..."

(Làn da của em, cả cơ thể và tâm hồn thanh cao của em

Biến thành một kiệt tác tuyệt đẹp

Và em biết không

Vì em, tôi sẽ không tiếc thân mình

Vì em, tôi sẵn sàng cho đi tất cả

Đúng vậy đó

Hãy nhìn những vì sao đang chiếu sáng vì em

Hãy nhìn những vì sao đang chiếu sáng vì em)

Lời ca "Look how they shine for you" lặp đi lặp lại tạo nên cái kết hoàn hảo. Mọi điều tươi đẹp trong vũ trụ đều xảy ra vì tình yêu.

Hai mươi năm trôi qua kể từ bản hit ra đời, những màn trình diễn Yellow trên sân khấu của Coldplay luôn được đón chờ và mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Trong chương trình MTV World Stage tổ chức tại Nhật Bản năm 2009, Coldplay trình diễn Yellow trên sân khấu ngập sắc vàng. Phía dưới, những quả bóng bay khổng lồ màu vàng được khán giả tung chuyền. Cuối màn trình diễn, bóng được đưa lên sân khấu, Chris làm vỡ chúng tạo nên cơn mưa kim tuyến.

Coldplay trình diễn "Yellow" tại MTV World Stage 2009 Coldplay trình diễn "Yellow" tại MTV World Stage 2009.

Yellow được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hát lại theo với phong cách đa dạng. Bản cover được chú ý nhiều nhất là của Katherine Ho hát bằng tiếng Trung, thu âm cho nhạc phim Crazy Rich Asians. Trong phim, ca khúc xuất hiện ở phân cảnh nữ chính nhận lời cầu hôn sau khi vượt qua nhiều thử thách và áp lực.

"Yellow" bản tiếng Trung trong phim "Crazy Rich Asians" Phiên bản "Yellow" tiếng Trung trong phim "Crazy Rich Asians".

Yellow được coi là ca khúc thu hút nhất trong album đầu tay Parachutes và tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp của Coldplay. Dù đã phát hành vài đĩa đơn từ khi thành lập, đến khi Yellow ra đời, tên tuổi của nhóm mới vượt xa khỏi nước Anh. Album Parachutes cũng mang về cho Coldplay giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp - "Album nhạc Alternative xuất sắc" năm 2001. Billboard nhận định: "Chỉ sau đĩa đơn Yellow và album Parachutes, Coldplay xứng đáng là ban nhạc kế thừa ngai vàng nhạc rock nước Anh".

Coldplay được thành lập từ năm 1996, gồm bốn thành viên: Chris Martin (trưởng nhóm), Jonny Buckland, Guy Berryman và Will Champion. Gạt bỏ những suy nghĩ về nhạc rock ầm ĩ, Coldplay tạo nên ấn tượng mới bằng những ca khúc theo phong cách alternative rock trầm lắng, sâu sắc. Âm nhạc của Coldplay đào sâu chủ đề nhân văn với lời ca ý nghĩa, giai điệu tươi mới, mang lại nhiều năng lượng tích cực.

Thu Thảo (Video: Youtube)