Yeah1 lãi thấp nhất hai năm

Tăng giá vốn khiến Yeah1 - nhà sản xuất "Gia đình Haha" và "Tân Binh toàn năng" - chỉ lãi 7,3 tỷ đồng trong quý III, mức thấp nhất hai năm.

Báo cáo tài chính mới công bố cho thấy Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 có doanh thu quý vừa qua đạt gần 391 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với quý III/2024. Kỳ này, giá vốn tăng mạnh hơn 30% lên gần 346 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp sụt 43% về còn 45,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng giảm gần 78% về 5,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty đã tiết giảm được nhóm chi phí thường xuyên. Trong đó, chi phí tài chính giảm tới 62% về gần 3,7 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi vay và hoàn nhập dự phòng đầu tư. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng cắt bớt lần lượt 21% và 26% về còn 5,6 tỷ và 29 tỷ đồng.

Yeah1 báo lợi nhuận sau thuế của quý này hơn 7,3 tỷ đồng, giảm gần 79% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý có lãi thấp nhất hai năm qua. Ban lãnh đạo cho biết lợi nhuận suy giảm chủ yếu do chi phí giá vốn sản xuất các chương trình truyền hình tăng cao. Việc này được công ty cho rằng nhằm gia tăng chất lượng sản phẩm phục vụ cho người xem.

Thực tế trong quý III, Yeah1 phát sóng "Gia đình Haha" - chương trình giới thiệu nét đẹp, văn hóa, đặc sản các vùng miền. Họ cũng thực hiện ghi hình cho giai đoạn chính thức của chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nam thế hệ mới "Tân binh toàn năng". YEG mời các nhóm nhạc nổi tiếng châu Á về biểu diễn thi đấu cùng những nghệ sĩ trẻ do họ đào tạo.

Nếu tính lũy kế 9 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh Yeah1 vẫn tăng trưởng. Doanh thu đạt gần 1.068 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Con số này vượt qua mức doanh thu của cả năm trong giai đoạn 2021-2024. Ban lãnh đạo giải thích nhờ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh giúp doanh thu tăng ở hầu hết lĩnh vực. Trong đó, quảng cáo và truyền thông tăng 58%, mảng tư vấn và khai thác bản quyền nội dung tăng 261%.

YEG lãi sau thuế gần 67 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty chưa hoàn thành được một nửa kế hoạch lợi nhuận 140 tỷ đồng đề ra cho cả năm nay.

Đội hình nghệ sĩ trẻ tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam mới của Yeah1. Ảnh: YEG

Tập đoàn Yeah1 là một trong số ít công ty truyền thông niêm yết trên sàn HoSE. Sau giai đoạn sa sút vì sự cố Youtube năm 2019, doanh nghiệp này chuyển hướng sang sản xuất chương trình truyền hình chất lượng cao, lần lượt ra mắt "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và "Anh trai vượt ngàn chông gai". Họ cũng tổ chức nhiều đêm nhạc (concert) cho hai chương trình này, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Tuy nhiên theo Chứng khoán Vietcap, rủi ro của YEG là nguồn thu phụ thuộc nhiều vào quảng cáo, rất dễ biến động và chịu sự cạnh tranh gay gắt. Do đó, doanh nghiệp này đang tìm cách để giảm phụ thuộc bằng việc ra mắt nhóm nhạc nam mới, tổ chức concert, bán các sản phẩm thương hiệu (merchandise) và ứng dụng giải trí có trả phí.

Tất Đạt